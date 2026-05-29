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Renzo Garcés y la fuerte advertencia a Lamine Yamal previo al Perú vs España: "Pasa la pelota..."

Renzo Garcés, defensor de la selección peruana, no se guardó nada y dio una rotunda advertencia a Lamine Yamal, figura principal de España.

Luis Blancas
Renzo Garcés y la dura advertencia a Lamine Yamal previo al Perú vs España
Renzo Garcés y la dura advertencia a Lamine Yamal previo al Perú vs España | Composición: Líbero
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La selección peruana ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección de Mano Menezes, con el objetivo puesto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Dentro de este proceso, el técnico brasileño anunció su lista de convocados para los amistosos internacionales frente a España y Haití, entre los que figura Renzo Garcés, quien no dudó en lanzar una firme advertencia a Lamine Yamal.

Los convocados de Perú para los amistosos de la selección peruana.

PUEDES VER: Mano Menezes dio la lista de convocados de Perú para los amistosos contra España y Haití

Renzo Garcés y la dura advertencia a Lamine Yamal previo al Perú vs España

En conversación con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP, Garcés expresó su intención de tener minutos en los dos partidos amistosos y afirmó que continuará trabajando para seguir siendo considerado en próximas convocatorias. “Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado”, señaló.

Durante la entrevista, también le preguntaron por la posibilidad de medirse con Lamine Yamal, una de las grandes estrellas de la selección española y uno de los talentos jóvenes más sobresalientes del fútbol internacional. En su línea habitual, el defensor contestó con seguridad y dejó una frase que enseguida empezó a despertar comentarios.

La selección peruana se enfrentará a España por amistoso internacional FIFA

La selección peruana se enfrentará a España por amistoso internacional FIFA

“Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”, afirmó el peruano, mostrando la intensidad con la que asumiría un eventual duelo frente al atacante español.

Perú vs España

El amistoso internacional por fecha FIFA entre Perú y España está programado para el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de México. El encuentro marcará una de las primeras pruebas de la era Menezes y permitirá evaluar el rendimiento de varios jugadores que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso de la Blanquirroja.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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