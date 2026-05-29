Mano Menezes no mira mucho los resultados y aclaró su labor hasta las Eliminatorias
Mano Menezes quiere sumar su primer triunfo, pero aseguró que lo primero es la reestructuración de la Selección Peruana, con miras a las Eliminatorias.
Tiene claro que, durante todo este año, antes del inicio de las Eliminatorias, tiene la labor de reestructurar a la Selección Peruana, con miras a pelear un lugar en el Mundial del 2030. Mano Menezes se siente conforme con el trabajo que realiza y considera que los frutos se verán poco a poco con el transcurrir de los partidos que se puedan aprovechar en cada fecha FIFA.
“Nosotros fuimos contratados para iniciar una reconstrucción. Me parece claro que todos esperaban por esa reconstrucción y que era necesaria. A medida que vamos avanzando, vamos formando ideas, confirmando ideas. A medida que vamos avanzando, vamos formando ideas, confirmando ideas. Ahora estamos yendo por nuestra segunda convocatoria, en septiembre tenemos una fecha con 4 partidos que será un poco más extendida y así estaremos cerca de lo que comenzamos a armar como grupo que va a ser la base para iniciar el otro año las Eliminatorias que son la parte más importante para llegar al Mundial”.”, dijo.
Mano Menezes habló sobre su convocatoria y lo que buscará en los dos amistosos. Foto: Movistar Deportes
El DT brasileño suma un empate ante Honduras y una derrota ante Senegal. Por ello, quiere empezar con pie derecho ante Haití y lograr un triunfo para llegar entonado al duelo frente a un rival de primer nivel como España. “Es importante tener ese roce con equipos de gran nivel. Nosotros debemos seguir mejorando en todos los aspectos”, sentenció.
Mano Menezes siente que es momento de seguir la línea de bajar la edad de su convocatoria. Por ello, tiene un equipo con 26 años de promedio de edad. “Mantenemos una media de 26 años, un poco más, para los jugadores de campo. Queda una idea de estar ahí para tener equilibrio porque necesitamos mucho ese equilibrio. Los jóvenes traen oxígeno nuevo, entusiasmo”, aseguró.
Mano Menezes explicó la no convocatoria de Joao Grimaldo
El técnico brasileño comentó: “19 jugadores estaban en la lista anterior y tenemos pequeñas variantes. Tenemos jugadores que no están como el caso de Grimaldo por estar con una lesión. Algunos entendemos que, por su momento, con justicia, entran a la selección porque, como digo siempre, combinar el histórico de los jugadores en la selección con el momento que viven y la idea de reconstrucción que tenemos”.
