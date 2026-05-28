Partidos de la Liga 1 2026: programación y canales para ver partidos fecha 17 del Torneo Apertura

Si bien Alianza Lima ya obtuvo con anticipación el título del Torneo Apertura, aún resta una jornada para que culmine el primer torneo de la temporada, la cual se jugará este fin de semana y tendrá encuentros atractivos. Los victorianos visitarán a FC Cajamarca de Hernán Barcos, mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo. Revisa a continuación la programación completa.

Programación fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1

Viernes 29 de mayo

15:00 | Atlético Grau vs CD Moquegua | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 30 de mayo

11:00 | ADT vs Cusco FC | Estadio Unión, Tarma

15:00 | Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

17:30 | Sport Boys vs Comerciantes Unidos | Estadio Miguel Grau, Callao

20:00 | Universitario vs Sport Huancayo | Estadio Monumental

Domingo 31 de mayo

11:00 | FBC Melgar vs Alianza Atlético | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

13:15 | FC Cajamarca vs Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15:15 | Los Chankas vs UTC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

17:00 | Cienciano vs Sporting Cristal | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

Fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Se baja el telón de la primera mitad del año. La fecha 17 del Torneo Apertura arranca este viernes y, aunque el principal atractivo ya tiene dueño con un Alianza Lima que se coronó campeón anticipado tras golear a Los Chankas, el resto de la jornada mantiene su importancia. Cada punto en disputa resulta clave para la tabla acumulada, que no solo define los cupos internacionales y la permanencia, sino que también es determinante para seguir en carrera por el título nacional a fin de temporada.

La acción comienza el viernes en el norte, donde Atlético Grau recibirá a CD Moquegua en Sullana con la misión de dejar los tres puntos en casa. Para el sábado, la jornada empezará en Tarma con el duelo entre ADT y Cusco FC. Luego seguirá en el Cusco con el choque entre Deportivo Garcilaso y Juan Pablo II, y más tarde continuará en el Callao con el encuentro entre Sport Boys y Comerciantes Unidos. Para cerrar la noche sabatina, Universitario buscará despedirse de su gente con un triunfo frente a Sport Huancayo en el Monumental, con la intención de mejorar la imagen que dejó en el Apertura.

El domingo se jugará con tensión de principio a fin. FBC Melgar abrirá la jornada en Arequipa al recibir a Alianza Atlético. Más tarde, el campeón del torneo, Alianza Lima, visitará el césped sintético del Héroes de San Ramón para medirse con FC Cajamarca. Los íntimos no quieren cerrar su participación con un tropiezo y buscarán un triunfo importante para fortalecer su posición en la tabla acumulada antes del receso.

Alianza Lima ya se coronó campeón del Torneo Apertura

Finalmente, la tarde del domingo definirá las últimas posiciones de esta primera parte del campeonato. En Andahuaylas, Los Chankas intentarán hacerse fuertes en casa frente a UTC, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Cienciano y Sporting Cristal en el Cusco, en un duelo de pronóstico reservado. Aunque ya hay un campeón definido, esta última fecha aún promete tensión y expectativa.

Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón nacional?

Los playoffs de semifinales serán disputados por los campeones del Apertura y Clausura, además de los equipos que se ubiquen en el 1° y 2° lugar del acumulado.

Si uno de los campeones de cualquiera de los dos torneos cortos también se ubica en el 1° o 2° puesto de la tabla acumulada, clasificará de manera directa a la final de los playoffs y el otro finalista se definirá en una llave adicional. También puede darse el caso de que se juegue una final directa.

Si el campeón del Apertura, en este caso Alianza Lima, también conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y los otros tres mejores equipos del acumulado jugarán los playoffs por el cupo Perú 2.