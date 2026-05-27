Exfutbolista de Universitario expresó su deseo de jugar en Alianza Lima: "Daría la vida"

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 tras derrotar a Los Chankas en Matute. Los hinchas se dieron cita al recinto blanquiazul para celebrar la gesta del equipo liderado por Pablo Guede y hay expectativas por el crecimiento futbolístico del plantel para la segunda parte de la temporada.

Christian Ramos no quiso perderse la fiesta blanquiazul y vibró con el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas. El exdefensor de Universitario no dudó en elogiar el trabajo de Pablo Guede y de los jugadores íntimos.

“Obviamente uno como hincha siempre habla y quiere ganar, pero yo, como hincha y como jugador de fútbol, dije que no, que (Pablo Guede) tenía que quedarse para saber su idea de juego y ver si los jugadores le captaban la idea. Y mira ahora, le están copiando todo”, expresó la 'Sombra' a Inka Digital TV.

Christian Ramos luciendo la camiseta de Alianza Lima.

El mundialista con la selección peruana comparó el trabajo de Pablo Guede con el de Néstor Gorosito. Explicó que, con el actual entrenador, los blanquiazules tienen orden defensivo, algo que no ocurría con 'Pipo'.

“Muy diferente, porque con Gorosito el equipo hacía goles, pero también le hacían goles. Ahora Alianza hace goles y a ellos es muy difícil hacerles uno”, puntualizó.

Christian Ramos quiere volver a Alianza Lima

Christian Ramos es hincha de Alianza Lima y señaló que daría su vida por volver a defender la camiseta del equipo de sus amores.

Christian Ramos tuvo un paso por Universitario.

“¿Cuánto daría por volver a Alianza Lima? Daría la vida”, expresó el actual defensor de Deportivo Municipal, con la ilusión de regresar a su casa.