Filtran si futbolista de Universitario llegará a Alianza Lima para el Clausura: "Seguramente..."

Tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026 en un grupo accesible, Universitario de Deportes ha comenzado a replantear su situación de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. En ese sentido, una de las medidas que tomará será apartar de su plantel principal a algunos elementos que no hayan rendido como se esperaba, y uno de ellos es Paolo Reyna.

El lateral izquierdo no ha tenido continuidad esta temporada en tienda crema y, por ello, busca dónde continuar su carrera profesional. Bajo esa premisa, diversas fuentes revelaron que existía la posibilidad de verlo con la camiseta de Alianza Lima en la segunda parte de la temporada y, ahora, la periodista Ana Lucía Rodríguez decidió brindar información al respecto.

“No hay ningún acercamiento de Alianza Lima y Sporting Cristal con Paolo Reyna. Seguramente es uno de los futbolistas que se termine yendo de la ‘U’”, indicó la mencionada comunicadora, dejando claro que, de momento, el lateral de Universitario de Deportes no llegará a ningún otro club grande del fútbol peruano. Cabe recordar que el mercado de fichajes para el Torneo Clausura abre el 1 de julio y cierra el 11 de agosto.

En síntesis, a Paolo Reyna le quedan dos meses para conseguir un nuevo club en la Liga 1 2026 y Alianza Lima aún tiene tiempo para iniciar negociaciones por su transferencia, en caso lo desee. Sin embargo, es poco probable que eso suceda, debido a que todavía tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre del 2027 y los merengues no suelen reforzar a rivales directos en la lucha por el título.

¿Cuál es el valor de Paolo Reyna?

Actualmente, Paolo Reyna tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado una fuerte baja en su cotización desde que llegó a Universitario de Deportes, ya que costaba alrededor de 800 mil euros en el 2022, cuando jugaba para Melgar de Arequipa.