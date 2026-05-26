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Alineaciones de Cienciano vs Juventud por Sudamericana: el once de Melgarejo para clasificar a octavos

Conoce la alineación de Cienciano para enfrentar a Juventud de Uruguay y soñar con la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Diego Medina
Cienciano y Juventud juegan por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano y Juventud juegan por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de la verdad para Cienciano en la Copa Sudamericana 2026, en su choque ante Juventud de Uruguay. El ‘Papá’ recibe en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega al elenco canario con la finalidad de sellar su pase a los octavos de final del certamen de la Conmebol. Dada la relevancia de los próximos 90 minutos, conoce las alineaciones que alistan Horacio Melgarejo y Sergio Blanco para el duelo en la Ciudad Imperial.

Cienciano recibe a Juventud por la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cienciano vs Juventud por la fecha final de la Copa Sudamericana 2026

Alineación de Cienciano vs. Juventud

Este es el once que prepara Horacio Melgarejo en busca de los tres puntos ante Club Atlético Juventud: Espinoza, Martinich, Becerra, Amondarain, Nunez, Barreto, Robles, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Souza y Carlos Garcés.

Cienciano se juega su clasificación en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

Cienciano se juega su clasificación en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

El cuadro cusqueño ha cumplido una gran campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. No obstante, aún no consigue el gran objetivo de clasificar directamente a los octavos de final del certamen continental. Tiene una gran oportunidad al ser local ante los uruguayos, ya que un triunfo lo ubicaría en lo más alto del grupo B.

El once del ‘Papá’ no tendrá muchas variantes en comparación con otros partidos de la Copa Sudamericana. Su referente de área será Carlos Garcés, pero Neri Bandiera es uno de los futbolistas que ha mostrado un gran nivel en los encuentros que ha disputado el equipo en la Ciudad Imperial.

Alineación de Juventud vs. Cienciano

Esta es la alineación que prepara Sergio Blanco para el choque ante los cusqueños por la Copa Sudamericana: Sosa, Morosini, Pernicone, Mas, Rabino, Cecchini, Cruz, Pérez, Roldán, Boselli y Mimbacas.

Cienciano vs Juventud EN VIVO

Juventud necesita dar el golpe en Cusco para clasificar a octavos de final.

Juventud es el equipo que marcha en la última posición de la tabla con seis puntos, pero necesita un triunfo para aspirar a una clasificación épica a octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde la llegada de Sergio ‘El Chapa’ Blanco, el plantel canario ha encontrado una mejor versión y ahora su hinchada se ilusiona con hacer historia a nivel continental.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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