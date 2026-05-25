Canal confirmado para ver Cienciano vs Juventud por la fecha final de la Copa Sudamericana 2026

Todo va quedando listo para el partido entre Cienciano vs. Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Millones de hinchas estarán a la expectativa de este cotejo, en el que el ‘Papá‘ puede asegurar su presencia a octavos de final. Dado la coyuntura de ello, te damos a conocer el canal que transmitirá los próximos 90 minutos.

¿Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) en los canales 610 y 1610 HD por el operador de DirecTV. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de DGO (antes DirecTV GO).

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Juventud

Argentina: ESPN 3, Disney Plus

Brasil: Paramount+

Chile, Colombia, Ecuador, Perú: DirecTV Sports, DGO

Paraguay, Uruguay: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect, ViX, Tubi

Cienciano anuncia partido ante Juventud por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026: fecha, día y hora

El partido de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Juventud, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, se jugará este miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (7.00 p. m. de Uruguay).