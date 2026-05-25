0

Canal confirmado para ver Cienciano vs Juventud por la fecha final de la Copa Sudamericana 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Cienciano vs Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Diego Medina
Cienciano recibe a Juventud por la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano recibe a Juventud por la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Todo va quedando listo para el partido entre Cienciano vs. Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Millones de hinchas estarán a la expectativa de este cotejo, en el que el ‘Papá‘ puede asegurar su presencia a octavos de final. Dado la coyuntura de ello, te damos a conocer el canal que transmitirá los próximos 90 minutos.

Cienciano y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

PUEDES VER: ¿Qué necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

¿Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) en los canales 610 y 1610 HD por el operador de DirecTV. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de DGO (antes DirecTV GO).

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Juventud

  • Argentina: ESPN 3, Disney Plus
  • Brasil: Paramount+
  • Chile, Colombia, Ecuador, Perú: DirecTV Sports, DGO
  • Paraguay, Uruguay: Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect, ViX, Tubi
Cienciano

Cienciano anuncia partido ante Juventud por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026: fecha, día y hora

El partido de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Juventud, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, se jugará este miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (7.00 p. m. de Uruguay).

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Posible fichaje de Sporting Cristal cerca de salir de FC Cajamarca: "Difícil su continuidad"

  2. Alianza Lima y su fixture para el Clausura: menos salidas a la altura y más partidos de local

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano