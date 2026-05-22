¡Importante! Este viernes 22 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que aquellos inmigrantes que se encuentran a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) deberán salir de Estados Unidos y regresar a su país de origen para presentar sus solicitudes.

Vale mencionar que esta sorpresiva medida perjudica a numerosos solicitantes que buscan regularizar su estatus migratorio, lo que genera preocupación entre quienes se encuentran en proceso de obtención de la residencia. Aquí lo que debes tomar en cuenta.

Cuidado, inmigrantes: USCIS te obliga a regresar a tu país de origen para solicitar la Green Card

Hace unas horas, el portavoz del USCIS, Zach Kahler, confirmó que Estados Unidos está volviendo a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por su sistema de inmigración en este 2026, y evitar que usen el país como el primer paso para obtener la residencia permanente si este grupo de personas llegó con fines temporales.

USCIS te obliga a regresar a tu país de origen para solicitar la Green Card.

“Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a los EE. UU. por un corto tiempo y con un propósito específico. Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita. Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de la Green Card…”, señaló.

“Cumplir con la ley permite que la mayoría de estos casos sean manejados por el Departamento de Estado en las oficinas consulares de EE. UU. en el extranjero y libera los limitados recursos del USCIS para que se enfoquen en procesar otros casos que están bajo su jurisdicción, incluidas las visas para víctimas de delitos violentos y trata de personas, las solicitudes de naturalización y otras prioridades”, acotó.

¿Qué más se sabe sobre este cambio de política?

Este reciente cambio de política marca un nuevo paso en la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para reforzar las restricciones migratorias en Estados Unidos. Durante el último año, su administración ha adoptado diversas medidas, como la reducción de la duración de las visas para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas.

En enero, el Departamento de Estado reveló que, desde la llegada de Trump al poder, se habían anulado más de 100.000 visados, lo que evidencia un enfoque más riguroso en el control migratorio.

En resumen, USCIS comunicó una nueva directriz a través de un memorando de política, en el que se instruye a los funcionarios a evaluar los factores e información pertinentes de manera individual al decidir si se otorga un alivio extraordinario. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. aclaró que "un extranjero que se encuentre temporalmente en los EE. UU. y desee obtener una tarjeta de residencia permanente debe regresar a su país de origen para solicitarla".