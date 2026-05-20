Selección peruana anunció lista de convocados sin ningún jugador de Alianza Lima
¡Sorpresa total! La selección peruana publicó su lista de convocados para la concentración en la Videna sin presencia de futbolistas de Alianza Lima.
La selección peruana sub 16 sigue firme en la formación de sus jugadores y ahora decidió convocar a 25 jugadores para el segundo microciclo, que se llevó a cabo en la Videna de San Luis. Bajo la dirección de Diego Ortiz, las jóvenes promesas del balompié nacional se hicieron presentes en cada una de las jornadas de entrenamiento, con un detalle no menor: la no inclusión de deportistas pertenecientes a Alianza Lima.
Lista de convocados de la selección peruana sub 16
ARQUEROS
- Jerick Castañeda (Sporting Cristal)
- Dereck Randulf (D. Coopsol)
- Martín Ramos (Sporting Cristal)
- Jesús del Castillo (USMP)
- Piero Guerra (Sport Boys)
DEFENSAS
- Jorge Lazarte (Cantolao)
- Carlos Justano (ADT)
- Andrew Palacios (Héctor Chumpitaz)
- Ittai Rosasco (Sport Boys)
- Pablo Pinedo (Sport Boys)
- Santiago Gonzales (Sporting Cristal)
- Miguel Casachahua (Universitario)
- Josias Veli (ADT)
MEDIOCAMPISTAS
- Max Cherres (Cantolao)
- Stefano Mendoza (ADT - Ica)
- Alessandro Bolívar (ADT)
- Marco Enriquez (ADT)
- Ángel Huamán (Sport Boys CAJ)
- Stefano Paz (Sporting Cristal)
- Diego Díaz (UCV)
- Pedro Prada (USMP)
- Michael Ríos (USMP)
DELANTEROS
- Andrew Gutiérrez (Cantolao)
- Thiago Bayona (Sporting Cristal)
- Kevin Ikeda (D. Coopsol)
Selección peruana sub 16 inició su segundo microciclo en la Videna.
Como se aprecia, hay futbolistas de diversos clubes del fútbol peruano, como Universitario, Sporting Cristal, USMP y Cantolao, entre otros; pero genera gran sorpresa no ver jóvenes pertenecientes a una de las instituciones más representativas del país, como Alianza Lima.
Más allá de ello, todos cumplieron con su labor entre el 18 y 20 de mayo, fechas para las que fueron citados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cada uno de los talentos nacionales ingresó al campo de la Videna con el objetivo de mostrar su mejor versión y, poco a poco, formar una carrera profesional con miras a escalar al primer equipo.
Convocados de la selección peruana sub 16 al segundo microciclo.
