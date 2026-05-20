Mr. Peet explota contra quienes lo critican por narrar partidos de Alianza Lima: “Están enfermitos”
Mr. Peet respondió a sus detractores, quienes lo cuestionan por la manera en cómo le da vida a los partidos de Alianza Lima, equipo del que es hincha.
¡No se guardó nada! En una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet habló sobre las críticas que viene recibiendo desde que narró el gol ‘fantasma’ de Paolo Guerrero en el partido ante Sporting Cristal. El periodista aprovechó para referirse a quienes han tratado de descalificarlo y cuestionarlo por su manera de darle vida a los partidos de su equipo favorito.
Es en este sentido que no dudó en referirse a las redes sociales, pues consideró que es un medio que también sirve para despotricar contra una persona. “No me sorprende, porque a partir de las redes uno ha encontrado las herramientas para insultar, para descalificar, para elogiar y entonces, bueno, está bien”, empezó diciendo.
Además, cuestionó que mucha gente le de una importancia que a su parecer, él no tiene. “Lo que sí ya tiene que ver un poco con la inteligencia de la gente es que compran algunas versiones, algunas publicaciones, como si yo tuviera algo que ver con los resultados de un partido. Y la gente lo compra, en serio. Me dan una importancia que yo no tengo”.
“Es tanto lo enfermizo que resultan ser hoy las redes, que la gente encuentra una publicación y piensa: “Mr. Peet es culpable de lo que está pasando”. Y comienzan los insultos.Como si el grito de gol de uno fuera más fuerte que el otro. Y ojo, hay casos que no se tocan, pero no me corresponde a mí. Creo que la gente se da cuenta de eso”, complementó.
El periodistas deportivo, también señaló que todo lo que hace se cuestiona mediante redes sociales. “Pero bueno, hay que pegarle a Mr. Peet. Ese parece ser el objetivo. No importa si lo gritan o no lo gritan, lo que importa es pegarle a Mr. Peet. Sí me causa sorpresa porque eso ya no tiene que ver con una opinión. Ya están atentando contra tu inteligencia. Que haya tipos que piensen que yo influyo, o que el relato pueda influir en un resultado o en el manejo de un partido, ya es enfermizo”.
Incluso dio a conocer que muchas personas piensan que encabeza una organización delictiva. “Algunos que dicen que yo encabezo una organización delictiva, mafiosa”.
