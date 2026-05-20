¿Y Matute? Mr. Peet revela dónde será la posible celebración de Alianza como campeón del Apertura

Alianza Lima tiene todo a su favor para poder ser campeón del Torneo Apertura en el encuentro que disputará ante Los Chankas. Solo faltan dos fechas para acabar la primera parte del torneo local, por lo que los íntimos, que cuentan con 36 unidades, de ganar serían prácticamente inalcanzables para los ‘Guerreros’, que tienen 33 puntos. Por ello, muchos esperan que, de darse un resultado positivo, los blanquiazules celebren frente a su gente en Matute, recinto donde se llevará a cabo este compromiso.

Bajo este contexto, en una reciente edición de Madrugol, Mr. Peet reveló otro posible escenario donde los dirigidos por Pablo Guede podrían celebrar, sorprendiendo a más de un hincha blanquiazul.

De acuerdo con el periodista, es posible que se espere a la última fecha para la celebración. “El antecedente del año pasado es que se esperó hasta la última fecha para la premiación. Pasa que en esta oportunidad juegan los dos equipos involucrados con el campeonato. Es como una final, digamos. Es lo que creo”.

Aunque dejó en claro que va a preguntar cómo será este tema. Se tiene previsto que se realice en Cajamarca. “Mañana voy a hablar con gente de la Liga para ver cómo es el tema, porque si la premiación se va a realizar por un tema de calendario y tiene que hacerse en la última fecha, entonces nosotros estaríamos viajando a Cajamarca para la premiación”.

“Pero si se va a dar, porque si lo gana Alianza se acabó el campeonato, y se realiza en Matute, probablemente ya no se viajaría a Cajamarca. El equipo técnico y el equipo de producción probablemente ya no viajarían porque sería acá”, complementó.

Desde la perspectiva de Mr. Peet, todo estaría previsto para que Alianza alce el trofeo del Apertura. “Yo voy a averiguar eso, pero entendería que la premiación se haría en Cajamarca. Creería. Ustedes dirán: “Pero no tiene sentido porque se gana en Matute y es campeón”. Pero voy a averiguarlo”.

“Tendría que, si gana Alianza, hacerse la ceremonia de premiación en el estadio Alejandro Villanueva. Es lo que yo creo que corresponde. Pero vamos a ver, mañana seguramente tendré la respuesta”, finalizó.

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