Lagos y Míguez rotundos con Larriera tras final Alianza vs Universitario en 2023: "Nos dejó..."

Ricardo Lagos y Pablo Míguez repasaron uno de los episodios más complicados de su paso por Alianza Lima: la final de la Liga 1 2023 frente a Universitario de Deportes. Ambos contaron cómo afrontaron aquella definición y analizaron las decisiones tácticas que adoptó Mauricio Larriera en Matute.

Ricardo Lagos y Pablo Míguez dieron fuerte comentario sobre Mauricio Larriera tras final entre Alianza vs Universitario en 2023

Durante su paso por el programa 'Enfocados', los exjugadores íntimos recordaron distintas vivencias de su etapa en La Victoria, desde la conquista del bicampeonato hasta los episodios más complicados que afrontaron mientras vestían la camiseta blanquiazul.

En plena conversación, salió a relucir el recuerdo de la final perdida frente a Universitario, un partido en el que ambos fueron titulares desde el comienzo. A partir de ello, se abrió el debate sobre el ajuste táctico que Larriera introdujo al cambiar la formación habitual del equipo.

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El primero en referirse al asunto fue Ricardo Lagos, que admitió que la determinación del entrenador causó sorpresa en el plantel.

“Nos llamó mucho la atención porque era algo que no veníamos trabajando de la misma manera. Fue un cambio inesperado para todos”, comentó el lateral peruano.

Además, explicó que el equipo sintió el impacto de esa modificación en un partido tan determinante. “Entramos a un encuentro decisivo con una idea distinta y creo que eso terminó pasándonos factura”, agregó.

Más adelante, Pablo Míguez también expresó su opinión y dio a entender que el equipo se encontraba más a gusto con el esquema que había empleado durante toda la campaña.

Universitario salió campeón nacional en 2023 tras vencer a Alianza Lima

“Durante gran parte del año habíamos encontrado una forma de jugar y el equipo se sentía seguro así”, señaló el defensor uruguayo.

Sin embargo, el popular ‘Cotorra’ subrayó que los futbolistas también tuvieron parte de responsabilidad en la derrota y que no todo debía dirigirse al cuerpo técnico.

“Después, dentro del campo, éramos nosotros los que teníamos que responder. En una final hay muchas cosas que influyen y nosotros tampoco estuvimos al nivel que se necesitaba”, afirmó.

Pablo Míguez dejó en claro la buena relación con Mauricio Larriera a pesar de la final del 2023

Por último, Míguez subrayó el vínculo que mantenían con Mauricio Larriera, si bien admitió que en el fútbol las decisiones siempre terminan condicionadas por el resultado final.

“Como persona siempre fue alguien correcto, pero este deporte muchas veces depende de si las cosas funcionan o no”, concluyó el actual futbolista de FC Cajamarca.