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Alianza Lima quiere remecer el mercado con dos potentes fichajes para ser campeón: "Este año..."
Alianza Lima buscará remecer el mercado con dos potentes fichajes con el objetivo de poder ser campeón. ¿De quiénes se trata? Te lo contamos aquí.
El club Alianza Lima busca reforzarse siempre con los mejores nombres posibles para campeonar en sus respectivas disciplinas, y esta no es la excepción en el vóley. El actual tricampeón de la Liga Peruana de Vóley continúa en la búsqueda de nombres con los que pueda potenciar su plantel.
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En ese sentido, en una reciente edición del programa ‘Se Formaron las Parejas’, se tuvo como entrevistada a Cenaida Uribe, jefa del equipo blanquiazul, quien se refirió a la posibilidad de repatriar a Ángela y Leslie Leyva, dejando en claro que tienen un vínculo que las une, palabras que ilusionaron a la hinchada íntima.
Aunque cabe señalar que Uribe fue clara al revelar que el interés está ahí. Sin embargo, es muy difícil, pero ‘prometió’ que quizá en un futuro puedan darse estos dos fichajes.
Alianza Lima quiere remecer el mercado con dos potentes fichajes
Sobre Ángela Leyva, quien terminó su vínculo con el Besiktas de Turquía, Uribe mostró cautela respecto a una posible llegada, aunque no descartó que pueda concretarse más adelante.
”Este año no. Es difícil porque ellas están en una liga muy competitiva. Lo que sé es que todavía quiere estar en Europa uno o dos años más”, explicó Uribe.
Con especto a Leslie Leyva, quien actualmente juega en el Sporting Club de Portugal, es un panorama bastante similar, pues al igual que su hermana, busca prologar su estadía en el exterior.
“Hablo con ellas, cada vez que vienen nos juntamos. La idea es que cuando lleguen al Perú estén donde yo esté. Si vienen al Perú van a Alianza Lima”, fueron las determinantes palabras de Uribe.
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