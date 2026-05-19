‘Puma’ Carranza dio fuerte calificativo de Rivera tras patear camiseta de la 'U': “Frustrado…”

José Luis Carranza se pronunció sobre la polémica situación que envuelve a José Rivera, luego de que pateara la camiseta de Universitario de Deportes. El ídolo crema no tardó en dar una firme opinión tras ver esta acción del delantero.

Para el ‘Puma’, el hecho de que el delantero pida las disculpas correspondientes lo hace ver como un verdadero hombre que pone el pecho, pese a haberse equivocado al realizar esta acción con la indumentaria merengue.

"Yo estoy con el 'Tunche', se ha equivocado y ha pedido disculpas, eso es lo de hombres. Cuando uno pone el pecho por equivocarse y pide disculpas, eso no es de cobardes, sino de machos", fueron las primeras palabras del campeón crema en el programa 'La Interna'.

En este contexto, Carranza afirmó que pedir disculpas cuando uno comete un error es digno de admirar. "Es muy claro, es un hombre, es macho, está pidiendo disculpas. Sabe el error que ha cometido, todos cometemos errores y no nos hagamos los giles y listo. Es de macho salir al frente a pedir disculpas al club, hinchas y todos".

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Por último, el ‘Puma’ explicó desde su perspectiva las razones que llegaron a que el delantero termine haciendo esta acción que le consto la ola de criticas hacia su persona. Señalando que el ‘Tunche’ debe estar frustrado con su rendimiento.

"El 'Tunche' tuvo un error porque está picón de que no le salgan las cosas. Está frustrado y eso es lo que pasa. Pero hizo la de hombre, que es pedir disculpas. Todos son profesionales y son los técnicos los que te ponen 5 minutos, 10 minutos o 11 minutos. Eso es la frustración que tienen ellos también. A mí me ponían un minuto y tenía que jugar", finalizó.