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Reyna rompió su silencio tras jugar poco en Universitario y lanzó exigente pedido: “Necesito…”
Bryan Reyna habló para las cámaras sobre su falta de minutos en Universitario, esperando que tras la llegada de Héctor Cúper tenga más oportunidades.
Bryan Reyna todavía no puede consolidarse en Universitario de Deportes. El extremo izquierdo, desde su llegada a Ate, ha tenido una participación reducida. Con Javier Rabanal solo pudo disputar tres partidos, mientras que con Jorge Araujo solo cuatro. Por lo que se espera que, con la llegada de Héctor Cúper, el ‘Picante’ pueda demostrar la calidad que alguna vez mostró cuando vestía la camiseta de Alianza Lima.
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En este contexto, Reyna sostuvo una breve conversación con los medios, en la que dio a conocer su postura y lo que necesita para alcanzar su mejor versión. Además, reveló que vive un presente complicado por la falta de minutos con la que llegó a Perú, luego de su paso por Belgrano.
Video: Jax Latin Media
“Yo bien, vengo trabajando bien, esperando mi oportunidad. Lo que necesito es confianza para volver a ser yo. He venido de un tiempo sin jugar en Argentina y lo que yo más quiero es jugar”, fueron las palabras del jugador de 27 años que no dudó en pedir más minutos.
¿Cuánto es el valor de Bryan Reyna?
Actualmente, el jugador de 27 años cuenta con un valor de un millón de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Cifra que ha ido disminuyendo desde su arribo a Argentina.
Equipos en los que ha jugado Bryan Reyna
- Cantolao II
- Mallorca Juvenil A
- RCD Mallorca
- CD Toledo
- CD Alcoyano
- Barakaldo CF
- Las Rozas CF
- RCD Mallorca B
- AD Cantolao
- Alianza Lima
- Belgrano
- Universitario de Deportes
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