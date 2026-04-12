Ex Alianza se prepara para partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por Libertadores

Universitario de Deportes jugará ante Coquimbo Unido por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate, Lima, Perú. En medio de ello, un exfutbolista de Alianza Lima se prepara para estar óptimo para el encuentro del club crema por el torneo más importante de Sudamérica: Estamos hablando de Bryan Reyna.

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Exfutbolista de Alianza Lima se prepara para el partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Universitario usó sus redes sociales para mostrar sus entrenamientos de cara a su próximo partido ante Coquimbo Unido y en medio de ello se vio a Reyna, quien en temporadas anteriores jugó por Alianza.

Desde su cuenta de X (antes Twitter) el club merengue publicó fotos de diversos jugadores que se encuentran que están entrenando y están enfocados para el duelo por Libertadores.

Bryan Reyna se prepara para jugar el partido entre Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Con Andy Polo, Sekou Gassama, Álex Valera, Matías Di Benedetto y el mismo Bryan Reyna, Universitario de Deportes dejó en claro que el plantel tiene claro el objetivo de vencer a su rival Coquimbo Unido. “Firmes en nuestro camino. Este martes jugamos todo”, afirmó.

Bryan Reyna, exfutbolista de Alianza Lima, juega en Universitario

Reyna llegó a Universitario como su flamante fichaje en medio del Torneo Apertura de la Liga 1 y para el comienzo de la Copa Libertadores 2026. Tras su llegada, el exjugador de Alianza Lima solo ha logrado disputar un encuentro por el torneo más importante de CONMEBOL.

Bryan Reyna jugó en Alianza Lima

Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido el martes 14 de abril a las 9.00 p. m. por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental.