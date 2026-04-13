Coquimbo Unido y las 4 figuras que perdió para enfrentar a Universitario en Copa Libertadores

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Lima. En la previa a este gran encuentro, desde Chile informaron las grandes bajas que sufrió el club chileno de cara al duelo con el cuadro merengue por el campeonato más importante de Sudamérica.

Coquimbo Unido y las cuatro figuras que perdió para enfrentar a Universitario en la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido llegó a Perú con la gran responsabilidad de conseguir los tres puntos o el empate en el Monumental de Universitario, sin embargo, en la previa al encuentro, el equipo chileno no logró consolidar su plantel campeón de 2025 y perdió cuatro figuras importantes.

Luego de conseguir el título nacional de la Liga de Chile, Coquimbo no pudo retener a Esteban González, quien fue su técnico campeón; sin embargo, decidió firmar por Querétaro FC de la Primera División de México.

Asimismo, el cuadro chileno tampoco pudo confirmar la continuidad de los jugadores Cecilio Waterman, Matías Palavecino y Bruno Cabrera, quienes en su momento fueron los gestores del título nacional en 2025 y para la temporada 2026 ya no están.

Coquimbo Unido perdió a Esteban González, Matías Palavecino, Cecilio Waterman y Bruno Cabrera para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores 2026.

De la misma forma, el periodista Rodrigo López de DirecTV Chile dio un análisis de cómo es la actualidad de Coquimbo Unido y cómo no pudo retener a sus cuatro figuras entre entrenador y jugadores.

“Coquimbo Unido es uno de los mejores peones de la última década, incluso de los últimos 30 a 40 años. Este Coquimbo, si bien no se desmanteló, se han ido figuras importantes. Matías Palavecino, quien fue figura del campeonato nacional 2025, ahora está en Universidad Católica. Cecilio Waterman, quien fue su goleador el año pasado, hoy en la Universidad de Concepción. Su defensa, Bruno Cabrera, hoy en Argentina. Su entrenador, Esteban 'Chino' González, hoy en México. Estamos hablando de 4 a 5 figuras claves que se fueron”, afirmó.