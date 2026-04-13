Alineaciones Universitario vs Coquimbo Unido: sorpresivo once de Rabanal para el duelo por Copa Libertadores

La consigna de Universitario es clara: ganar como sea ante Coquimbo Unido este martes 14, por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Con ese objetivo, el técnico Javier Rabanal alista un once competitivo que le permita hacerse fuerte en el Estadio Monumental y asegurar tres puntos clave en casa, pues en la otra vereda habrá un equipo de temer.

Alineación de Universitario

Posible once de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Edison Flores y Alex Valera.

La mala noticia para los ‘merengues’ es que aparentemente Lisandro Alzugaray no llegará a tiempo para el enfrentamiento internacional, y aunque haya presentado mejoras, no será expuesto por el entrenador español. Edison Flores, el ‘Tunche’ Rivera y Bryan Reyna son las opciones para cubrir la plaza de ‘Licha’.

Universitario asume la fecha 2 ante Coquimbo Unido.

Finalmente, Javier Rabanal optaría por el ‘Orejas’ Flores para ser el acompañante de Alex Valera en el ataque. Sin embargo, no es el único cambio en la formación de Universitario, pues ante la ausencia de Martín Pérez Guedes, el brasileño Miguel Silveira se encargaría del movimiento en el mediocampo.

De otro lado, ‘Manotas’ Vargas se mantendrá firme en el arco, y escoltado por el tridente defensivo Fara, Riveros y Di Benedetto. Otra novedad es que Andy Polo regresará a la banda derecha y César Inga vuelve a la banca de suplentes.

Alineación de Coquimbo Unido

Posible once de Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.

En la otra cara de la moneda, el elenco chileno ya se encuentra en la capital peruana y listo para asumir el encuentro ante la ‘U’, en donde tienen la confianza de regresarán al país del sur con los tres puntos disputados.