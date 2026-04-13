0

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario: partidos de la fecha 2

Tabla de posiciones de Grupo B de la Copa Libertadores 2026 a puertas de disputarse la fecha 2. Universitario recibirá a Coquimbo Unido y Nacional juega contra Tolima.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Se juega la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Por el Grupo B, Universitario recibirá a Coquimbo Unido en el Monumental. El equipo de Javier Rabanal quiere lograr la victoria para empezar a afianzarse entre los primeros puestos. Sin embargo, la tarea no será sencilla; el conjunto chileno busca dar el golpe. Por su parte, Nacional sostendrá un complicado partido ante Tolima en el Gran Parque Central.

Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Coquimbo Unido101
2. Nacional101
3. Universitario101
4. Deportes Tolima101

En la primera fecha, los duelos de Universitario vs. Tolima y Nacional vs. Coquimbo Unido quedaron igualados. Por ello, ambos equipos tienen la obligación de lograr el triunfo para empezar a marcar la diferencia en la tabla.

Los cremas mostraron un buen juego ante Tolima, pero no estuvieron finos para concretar las jugadas que construyeron. Por su parte, Nacional es considerado como el favorito para ocupar el primer puesto.

Programación de la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores

5.00 p. m. | Nacional vs. Tolima | Estadio Gran Parque Central, Montevideo.

9.00 p. m. | Universitario vs. Coquimbo Unido | Estadio Monumental

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

  2. Partidos de hoy EN VIVO, lunes 13 de abril: programación, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano