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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario: partidos de la fecha 2
Tabla de posiciones de Grupo B de la Copa Libertadores 2026 a puertas de disputarse la fecha 2. Universitario recibirá a Coquimbo Unido y Nacional juega contra Tolima.
Se juega la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Por el Grupo B, Universitario recibirá a Coquimbo Unido en el Monumental. El equipo de Javier Rabanal quiere lograr la victoria para empezar a afianzarse entre los primeros puestos. Sin embargo, la tarea no será sencilla; el conjunto chileno busca dar el golpe. Por su parte, Nacional sostendrá un complicado partido ante Tolima en el Gran Parque Central.
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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Coquimbo Unido
|1
|0
|1
|2. Nacional
|1
|0
|1
|3. Universitario
|1
|0
|1
|4. Deportes Tolima
|1
|0
|1
En la primera fecha, los duelos de Universitario vs. Tolima y Nacional vs. Coquimbo Unido quedaron igualados. Por ello, ambos equipos tienen la obligación de lograr el triunfo para empezar a marcar la diferencia en la tabla.
Los cremas mostraron un buen juego ante Tolima, pero no estuvieron finos para concretar las jugadas que construyeron. Por su parte, Nacional es considerado como el favorito para ocupar el primer puesto.
Programación de la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores
5.00 p. m. | Nacional vs. Tolima | Estadio Gran Parque Central, Montevideo.
9.00 p. m. | Universitario vs. Coquimbo Unido | Estadio Monumental
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