0

Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores: horarios, pronóstico y canales para ver partido

Repasa horarios y canales para seguir la transmisión de Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi.

Luis Blancas
Horarios, pronóstico y canales para ver Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026
Horarios, pronóstico y canales para ver Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cusco FC se enfrentará a Estudiantes de La Plata el martes 14 de abril por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Argentina. Conoce aquí los horarios, pronósticos y canales para ver este emocionante partido.

Canal confirmado para ver Cusco FC vs Estudiantes por partido de la Copa Libertadores

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cusco FC vs Estudiantes por partido de la Copa Libertadores

Cusco FC y Estudiantes de La Plata se verán las caras por tercera ocasión en su historia, con la meta de lograr su primer triunfo en la actual edición de la Copa Libertadores.

El conjunto peruano se presenta a este partido siendo el menos favorecido, acumulando 2 derrotas y 3 triunfos en sus recientes 5 encuentros. Por otro lado, el equipo argentino, considerado el probable vencedor, registra 3 victorias, 1 derrota y 1 empate en sus estadísticas más recientes.

Cusco FC jugará ante Estudiantes de la Plata por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC jugará ante Estudiantes de la Plata por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026

En la edición de la Copa Libertadores de 2026, Cusco FC fue derrotado 2-0 por Flamengo jugando en casa. Mientras tanto, Estudiantes de La Plata logró un empate frente a Independiente de Medellín en su visita a Colombia.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?

El duelo entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata está programado para disputarse en los siguientes horarios en diferentes países:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 00.00 a. m. (15 de abril de 2026)
Estudiantes de La Plata recibirá a Cusco FC por Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata recibirá a Cusco FC por Copa Libertadores

¿Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?

El partido EN VIVO entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata estará disponible en ESPN7 para toda Sudamérica, y también se podrá seguir en streaming a través de Disney Plus.

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: pronóstico y cuotas apuestas

Estudiantes de La Plata parte como favorito para vencer a Cusco FC, de acuerdo con las principales casas de apuestas.

CASAS DE APUESTACUSCO FCEMPATEESTUDIANTES DE LA PLATA
Betsson16.505.401.21
Betano19.006.001.24
1XBET17.506.371.21
Coolbet15.006.351.21
Doradobet16.006.331.22

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: últimos partidos

01/05/2018 | Cusco FC 0-0 Estudiantes de La Plata

14/03/2018 | Estudiantes de La Plata 3-0 Cusco FC

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: estadio

El partido entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata se juega en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, recinto que tiene capacidad para 32.530 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

  2. Marcelo Martins dedicó polémico mensaje para Óscar Villegas tras doblete: “Siempre me despreció”

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano