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Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores: horarios, pronóstico y canales para ver partido
Repasa horarios y canales para seguir la transmisión de Cusco FC vs Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi.
Cusco FC se enfrentará a Estudiantes de La Plata el martes 14 de abril por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Argentina. Conoce aquí los horarios, pronósticos y canales para ver este emocionante partido.
Cusco FC y Estudiantes de La Plata se verán las caras por tercera ocasión en su historia, con la meta de lograr su primer triunfo en la actual edición de la Copa Libertadores.
El conjunto peruano se presenta a este partido siendo el menos favorecido, acumulando 2 derrotas y 3 triunfos en sus recientes 5 encuentros. Por otro lado, el equipo argentino, considerado el probable vencedor, registra 3 victorias, 1 derrota y 1 empate en sus estadísticas más recientes.
Cusco FC jugará ante Estudiantes de la Plata por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2026
En la edición de la Copa Libertadores de 2026, Cusco FC fue derrotado 2-0 por Flamengo jugando en casa. Mientras tanto, Estudiantes de La Plata logró un empate frente a Independiente de Medellín en su visita a Colombia.
¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?
El duelo entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata está programado para disputarse en los siguientes horarios en diferentes países:
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 00.00 a. m. (15 de abril de 2026)
Estudiantes de La Plata recibirá a Cusco FC por Copa Libertadores
¿Dónde ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?
El partido EN VIVO entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata estará disponible en ESPN7 para toda Sudamérica, y también se podrá seguir en streaming a través de Disney Plus.
Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: pronóstico y cuotas apuestas
Estudiantes de La Plata parte como favorito para vencer a Cusco FC, de acuerdo con las principales casas de apuestas.
|CASAS DE APUESTA
|CUSCO FC
|EMPATE
|ESTUDIANTES DE LA PLATA
|Betsson
|16.50
|5.40
|1.21
|Betano
|19.00
|6.00
|1.24
|1XBET
|17.50
|6.37
|1.21
|Coolbet
|15.00
|6.35
|1.21
|Doradobet
|16.00
|6.33
|1.22
Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: últimos partidos
01/05/2018 | Cusco FC 0-0 Estudiantes de La Plata
14/03/2018 | Estudiantes de La Plata 3-0 Cusco FC
Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: estadio
El partido entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata se juega en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, recinto que tiene capacidad para 32.530 espectadores.
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