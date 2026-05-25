Futbolista de Deportes Tolima queda rendido ante el Monumental de la 'U': "Algo sensacional"

Universitario de Deportes se alista para recibir a Deportes Tolima por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El elenco colombiano arribó a la capital limeña para quedar concentrado de cara al choque clave por el pase a octavos de final, luego de haber quedado eliminado de la lucha por el Torneo Apertura de su liga local.

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En medio de lo que fue la llegada de Tolima a suelo peruano, Jan Angulo, defensa del cuadro vinotinto y oro, se refirió a lo que será el choque ante los merengues, que podrá definir el futuro de ambos protagonistas. Solo uno de ellos estará en octavos de final, por lo que llegan con toda la ilusión de disputar un gran encuentro ante los de Héctor Cúper.

Siguiendo esa línea, Angulo fue consultado sobre su presencia en el Estadio Monumental de Ate, que tiene capacidad para 80.000 espectadores. El defensa no dudó en mostrarse emocionado por llegar a un recinto deportivo que fue sede de la final de la Copa Libertadores 2025, por lo que será una gran experiencia para cada uno de los integrantes de Deportes Tolima.

“La idea es seguir haciendo un buen trabajo. ¿El Monumental? No, va a ser algo bueno. Algo sensacional para cada uno de nosotros. Experiencia nueva. Ahora descansar en el hotel y recuperarse para lo que se viene. La idea es hacer las cosas bien y salir victoriosos el martes“, declaró Jan Angulo.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Universitario vs Deportes Tolima: fecha, día, hora y canal

El partido entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 se jugará este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental de Ate. Este cotejo comenzará a las 7.30 p. m. en Perú y Colombia, con transmisión de ESPN 6 y Disney Plus.