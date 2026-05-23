Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima por partido decisivo de Libertadores

Universitario de Deportes empieza a enfocarse en su partido ante Deportes Tolima por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas tienen el objetivo de quedarse con la victoria para asegurar el segundo lugar en la tabla de posiciones y sellar su clasificación a los octavos de final. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este duelo.

Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima

El partido clave entre Universitario vs Deportes Tolima contará con la transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN para todo el territorio peruano, colombiano y gran parte de Sudamérica. Asimismo, este duelo podrá sintonizarse EN VIVO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

¿Qué canal transmite partido de Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores?

Estos son los canales a los que debes estar atento para ver el partido entre Universitario vs Deportes Tolima por la última fecha del Grupo B:

Argentina: Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: Disney Plus y ESPN 6.

Brasil: Paramount Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: Disney Plus y ESPN.

Venezuela: Disney Plus, ESPN e Inter.

México y Panamá: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Universitario al partido ante Deportes Tolima?

Universitario llega con el gran objetivo de conseguir los tres puntos ante Deportes Tolima. El cuadro merengue depende de sí mismo para conseguir su clasificación a los octavos de final; para ello, deberá vencer a su rival en el Estadio Monumental.

Universitario buscará su clasificación a octavos de final ante Tolima y celebrar junto a su hinchada en el Monumental.

El cuadro crema consiguió un punto valioso en la última fecha ante Nacional y ahora quedó a una sola victoria de su objetivo. Además, en ese encuentro, Héctor Cúper logró, en su primer partido al mando, mostrar un equipo competitivo y ordenado. De esta forma, buscará un triunfo importante que le permita superar la fase de grupos por segundo año consecutivo.