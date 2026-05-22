¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas y dónde ver partido clave del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima afrontará un duelo clave de la temporada para alcanzar uno de los objetivos trazados a inicios de año: ser campeón del Torneo Apertura 2026. El elenco blanquiazul está a 90 minutos de conseguir este logro y para ello debe superar a un Chankas que buscará dar la sorpresa como dé lugar en Matute. Conoce el día, la hora y el canal de este choque que paralizará a millones de hinchas.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Chankas?

El partido entre Alianza Lima vs Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el 23 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. El elenco íntimo tendrá un marco espectacular de hinchas y buscará conseguir el título del primer certamen local.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas?

Este choque entre blanquiazules y guerreros comenzará a las 8.30 p. m.. Además, estos son los horarios en otros países del continente:

México: 7.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.30 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.

Alianza Lima anuncia partido ante Chankas en Matute.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs Chankas?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Chankas se verá por los canales L1 MAX (antes Liga 1 MAX) y Movistar Deportes. Habrá dos opciones para disfrutar de estos 90 minutos, que también podrán verse vía streaming en las aplicaciones DGO y Movistar TV App.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Chankas?

Alianza Lima encadena seis partidos sin perder en el Torneo Apertura 2026. De hecho, todos sus encuentros de local en este arranque de la Liga 1 han sido victorias, salvo el duelo contra Sporting Cristal, que terminó igualado 1-1. Los blanquiazules son líderes con 36 unidades y necesitan triunfar ante Chankas para ser campeones.

En el caso del cuadro de Andahuaylas, acumulaba tres partidos sin victorias, pero en su último choque, ante CD Moquegua, logró ganar en casa. Eso sí, sus dos presentaciones más recientes como visitante terminaron en derrota y empate, por lo que intentará cortar esa mala racha en Matute.