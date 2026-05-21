Sporting Cristal reveló si Hernán Barcos firmará por el club para el Clausura 2026: "Estamos..."

Sporting Cristal confirmó que analiza posibles fichajes para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con el objetivo de salir del mal momento deportivo que sostiene esta temporada. Por eso, Gustavo Zevallos, director deportivo del club celeste, reveló si Hernán Barcos fichará para la segunda mitad del año.

Sporting Cristal reveló si Hernán Barcos fichará por el club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

En conversación con el programa 'Mano a Mano' del canal Denganche, Zevallos fue consultado sobre diversos temas, entre ellos la crisis deportiva que atraviesa Cristal y si habrá refuerzos para el Clausura.

El director deportivo del club rimense dejó en claro que buscarán solucionar el mal momento que atraviesan, pues pelean los puestos de descenso al término del Apertura, por lo que analizan posibles fichajes.

Video: Denganche

Asimismo, Gustavo Zevallos fue consultado sobre si Hernán Barcos llegaría a Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ante ello, el directivo celeste dejó en claro que no podía confirmar la incorporación del delantero, ya que todavía no empieza el mercado de fichajes; sin embargo, están evaluando el rendimiento de cada posible jugador.

"Yo no entraría en el detalle, pero hay zonas que vamos a tener que reforzar y sumar algunos jugadores. Dar nombres a estas alturas, con la persona que se nombra, no es lo ideal. Nos encantaría que en julio tengamos algo concreto. Ahorita hablar de nombres es entrar en el terreno de la especulación y es poco serio para el club. Como te digo, nosotros estamos haciendo todos los análisis, evaluaciones y acá se evalúa en cuanto al rendimiento de todos. Todos estamos involucrados y esa es la idea. Tomar la decisión en un momento oportuno", afirmó.