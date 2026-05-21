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Alineaciones Cienciano vs Atlético Mineiro por Sudamericana: el once de Melgarejo para soñar con octavos

Conoce las alineaciones del partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la quinta fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Diego Medina
Atlético Mineiro y Cienciano se verán en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro y Cienciano se verán en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo va quedando listo para el choque entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la quinta jornada del grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño es líder de su serie y tiene la posibilidad de dar un gran paso hacia los octavos de final. Sin embargo, al frente tendrá a un equipo brasileño que tratará de hacerse fuerte en casa. Conoce las alineaciones de ambos equipos en esta recta final del torneo de la Conmebol.

Cienciano venció por 1-0 a Atlético Mineiro en el partido de ida.

PUEDES VER: Cienciano vs Atletico Mineiro: hora, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana 2026

Alineaciones de Cienciano vs Atlético Mineiro

Conoce el once de Horacio Melgarejo que propondrá en Brasil en busca de la victoria: Italo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Henry Caparo, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

De no haber inconvenientes, esta será la formación del Papá en busca de un gran resultado en Brasil para seguir en lo más alto del grupo B. Sabe que no será una tarea sencilla ante un duro rival como Atlético Mineiro, pero tiene el antecedente de haber conseguido un empate que dejó conformes a sus seguidores.

Cienciano

Convocados de Cienciano.

Alineaciones de Atlético Mineiro vs Cienciano

Este es el once que alista Eduardo Domínguez para que el Galo gane en casa: Everson, Angelo Preciado, Junior Alonso, Iván Román, Kauã Pascini, Tomás Perez, Alexsander, Bernard, Alan Minda, Cauã Soares y Dudu.

Por el lado de los brasileños, ponen lo mejor que tienen para salir del fondo del grupo B de la Copa Sudamericana. Una victoria ante Cienciano les permitiría escalar posiciones y depender de sí mismos para llegar a octavos de final. Es por ello que cada una de las escuadras dará todo de sí para conseguir el triunfo al término de los 90 minutos.

Atlético Mineiro

Atlético Mineiro y la postal para anunciar su partido de Copa Sudamericana.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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