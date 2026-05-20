¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026 y en qué canal ver?
Cienciano afronta un emocionante duelo ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026, con apenas tres puntos de diferencia entre ambos equipos.
Cienciano tendrá un durísimo partido ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. Tan solo tres puntos separan a estos dos equipos que prometen un duelo con muchas emociones. El ‘Papá’ querrá volver a repetir la hazaña cuando le ganó en la tercera fecha al elenco brasileño, pero esta vez de visita.
¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?
Cienciano contra Mineiro se podrá seguir desde las 5:00 p. m. en territorio peruano, pero, si te encuentras fuera del país, Líbero te da los horarios para los países vecinos, para que no te pierdas el compromiso del ‘Papá’.
- Colombia, Ecuador y Perú: 5.00 p. m.
- Bolivia y Chile: 6.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
¿Dónde ver juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?
Para seguir este encuentro, podrás hacerlo por la señal de DirecTV y vía streaming en DGO. Asimismo, tienes otras opciones, como Unitel y Tigo, que también transmitirán este compromiso.
Los canales que transmitirán el Ciencian vs Mineiro
¿Cuándo juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?
Este partidazo se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el imponente Estadio Arena MRV, que cuenta con una capacidad para 47,465 espectadores.
Para este encuentro, Carlos Ortega, de Colombia, será el árbitro encargado de repartir justicia durante los 90 minutos que dure el partido.
Tabla de posiciones del Grupo B
Cienciano llega para esta quinta jornada de la Sudamericana manteniendo el liderato del grupo B. Por lo que los hinchas se ilusionan con poder ver al ‘papá’ pasar a octavos de final.
Últimos partidos entre Cienciano vs Atlético Mineiro
Estos fueron los resultados de los únicos tres enfrentamientos entre ambos equipos en torneos internacionales.
- Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | 29.04.2026 | Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | 29.05.2025 | Copa Sudamericana
- Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | 01.04.2025 | Copa Sudamericana.
