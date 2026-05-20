0
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
ANTESALA
Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026 y en qué canal ver?

Cienciano afronta un emocionante duelo ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026, con apenas tres puntos de diferencia entre ambos equipos.

Antonio Vidal
Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición Líbero/IG
Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Cienciano tendrá un durísimo partido ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. Tan solo tres puntos separan a estos dos equipos que prometen un duelo con muchas emociones. El ‘Papá’ querrá volver a repetir la hazaña cuando le ganó en la tercera fecha al elenco brasileño, pero esta vez de visita.

Resultado que necesita Cusco FC para clasificar a Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero/Cusco FC

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cusco FC para clasificar a Copa Sudamericana previo a su duelo contra DIM?

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?

Cienciano contra Mineiro se podrá seguir desde las 5:00 p. m. en territorio peruano, pero, si te encuentras fuera del país, Líbero te da los horarios para los países vecinos, para que no te pierdas el compromiso del ‘Papá’.

  • Colombia, Ecuador y Perú: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Chile: 6.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?

Para seguir este encuentro, podrás hacerlo por la señal de DirecTV y vía streaming en DGO. Asimismo, tienes otras opciones, como Unitel y Tigo, que también transmitirán este compromiso.

Los canales que transmitirán el Ciencian vs Mineiro

Los canales que transmitirán el Ciencian vs Mineiro

¿Cuándo juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores?

Este partidazo se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el imponente Estadio Arena MRV, que cuenta con una capacidad para 47,465 espectadores.

Para este encuentro, Carlos Ortega, de Colombia, será el árbitro encargado de repartir justicia durante los 90 minutos que dure el partido.

Así luce el MRV Arena desde afuera

Así luce el MRV Arena desde afuera

Tabla de posiciones del Grupo B

Cienciano llega para esta quinta jornada de la Sudamericana manteniendo el liderato del grupo B. Por lo que los hinchas se ilusionan con poder ver al ‘papá’ pasar a octavos de final.

Tabla de posiciones del grupo de Cienciano. Foto: Conmebol

Tabla de posiciones del grupo de Cienciano. Foto: Conmebol

Últimos partidos entre Cienciano vs Atlético Mineiro

Estos fueron los resultados de los únicos tres enfrentamientos entre ambos equipos en torneos internacionales.

  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | 29.04.2026 | Copa Sudamericana
  • Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | 29.05.2025 | Copa Sudamericana
  • Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | 01.04.2025 | Copa Sudamericana.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 20 de mayo: programación, resultados, horarios y dónde ver

  2. Universitario vs Nacional EN VIVO por ESPN: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

  3. Alineaciones Junior vs Sporting Cristal: el once de Zé Ricardo para dar el golpe en la Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano