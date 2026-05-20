Policía informa ALERTA MÁXIMA: hombre fue a Walmart por el "cuchillo perfecto" y APUÑALÓ a su exnovia mientras cargaba a su bebé

Un estremecedor caso de violencia doméstica en Estados Unidos generó alarma luego de que autoridades en Wisconsin acusaran a un hombre de planificar un ataque tras acudir a un Walmart para elegir el arma con la que presuntamente intentaría asesinar a su expareja. El hecho ocurrió en la ciudad de La Crosse y dejó a la víctima con múltiples heridas de arma blanca mientras sostenía en brazos a su bebé de 11 meses, quien milagrosamente resultó ileso. El caso fue reportado por medios locales y retomado por Law & Crime y CBS News a través de su afiliada WKBT.

Hombre fue a Walmart a buscar el "cuchillo perfecto" para matar a su exnovia y la apuñaló repetidamente: ¿cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con la información difundida por Law & Crime, el acusado, identificado como Ivan Aldair Canchola-García, de 28 años, habría ingresado previamente a una tienda de Walmart en La Crosse, Wisconsin, donde supuestamente eligió el "cuchillo perfecto" antes de dirigirse a la vivienda de su expareja. El ataque, ocurrido el 15 de mayo en una residencia ubicada en la calle 16 Sur, ha sido descrito por investigadores como un acto premeditado dentro de un caso de violencia doméstica en Estados Unidos.

La denuncia penal detalla que el hombre habría llegado al domicilio con máscara y guantes, y atacó repetidamente a la víctima en zonas como el cuello, la axila y el omóplato. En el momento de la agresión, la mujer sostenía a su bebé de 11 meses, quien no sufrió lesiones. Según el reporte judicial citado por Law & Crime, la planificación previa y el uso del arma comprada en tienda refuerzan la gravedad del caso de intento de homicidio en primer grado en Estados Unidos.

Iván Aldair Canchola-García, de 28 años, fue acusado de intento de homicidio en primer grado y otros cargos.

Pruebas en video, huida y arresto tras el ataque en La Crosse, Wisconsin

Las autoridades indicaron que cámaras de seguridad de Walmart habrían captado al sospechoso comprando el arma horas antes del ataque, mientras que sistemas de lectura de matrículas ayudaron a reconstruir sus movimientos previos a la agresión. Posteriormente, también fue registrado por cámaras de una tienda Kwik Trip, donde presuntamente se deshizo del cuchillo, los guantes y la máscara utilizados durante el crimen.

Tras el ataque en La Crosse, Wisconsin, el acusado habría confesado parcialmente los hechos a un conocido, según recoge Law & Crime en su cobertura del caso: "Lo hice. Hice lo que tenía que hacer. Intenté matarla. Le apunté al cuello". Estas declaraciones, sumadas a la evidencia en video, habrían reforzado los cargos de violencia doméstica y uso de arma peligrosa.

Actualmente, Canchola-García permanece detenido en el condado de La Crosse con una fianza fijada en un millón de dólares, mientras avanza el proceso judicial por intento de homicidio intencional en primer grado en este caso de apuñalamiento en Walmart, Estados Unidos, que ha conmocionado a la comunidad local.