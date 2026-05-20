Prensa colombiana da firme comentario de Cristal previo a partido con Junior: "Los peruanos..."

Sporting Cristal quedó listo para su partido ante Junior en Cartagena, correspondiente a la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste tiene posibilidades de avanzar a los octavos de final del certamen de la Conmebol, por lo que en Colombia hacen énfasis en el presente del club peruano de cara a los 90 minutos en el Estadio Jaime Morón.

Prensa colombiana se refirió a Sporting Cristal

El reconocido medio GOL Caracol, de Colombia, dejó en claro la necesidad de que Sporting Cristal venza a Junior para seguir en la pelea por la clasificación a octavos de final de la Libertadores. De hecho, afirma que Junior ya es uno de los planteles eliminados, por lo que solo pugna por conseguir un boleto a los playoffs de la Sudamericana.

“El Sporting Cristal se jugará este miércoles la vida en la Copa Libertadores cuando visite en Cartagena de Indias al eliminado Junior de Barranquilla, que buscará en la quinta jornada del Grupo F una victoria que le permita mantener la esperanza de caer a la Copa Sudamericana como tercero.“, se lee en el artículo.

GOL Caracol de Colombia se refirió al Junior vs Sporting Cristal.

Siguiendo esa línea, la prensa de Colombia analiza el presente de Sporting Cristal en la Liga 1 y afirma que el equipo no sabe lo que es celebrar en la temporada 2026, justamente luego del triunfo ante el 'Tiburón' en Matute. Por ello, esperan un duelo sumamente dinámico, en el que ambos elencos propongan lo mejor de sí en busca del triunfo en la ciudad de Cartagena.

“Los peruanos, dirigidos por el brasileño Zé Ricardo, no han tenido su mejor temporada y ocupan el puesto 12 en la liga de su país, muy lejos de los primeros lugares en los que se caracteriza por estar. La Máquina Celeste acumula cuatro partidos sin ganar, de los cuales perdió dos y empató los dos restantes. Justamente la última vez que sumó tres puntos fue el pasado 28 de abril cuando se impuso 2-0 a Junior con goles del centrocampista Catriel Cabellos y del atacante argentino Santiago González. Para este partido, González no estará. Tampoco viajaron a Colombia el volante Luis Ibérico ni el central Miguel Araujo.“, indican.