Universitario confirmó acercamiento con exfigura de Alianza y busca remecer el mercado: “Hay un…”

Universitario de Deportes buscará quitarle la racha campeona a Alianza Lima para la siguiente temporada. A diferencia del fútbol en la Liga 1, el actual tricampeón de la Liga Peruana de Vóley es el elenco blanquiazul. En ese sentido, con el objetivo de pelear en la próxima campaña, Fabrizio Acerbi dio detalles sobre una jugadora con la que los cremas vienen acercándose desde hace tiempo.

Se trata de Aixa Vigil, actual jugadora de San Martín, quien, como se conoce, formó parte del bicampeonato conseguido por Alianza Lima. Sin embargo, pese a haber defendido la camiseta blanquiazul, la voleibolista ha expresado públicamente su simpatía por Universitario.

En conversación con TV Perú, Acerbi dio detalles sobre las charlas que han mantenido con la voleibolista, ilusionando a los hinchas, pues dejó en claro que ya están definidas. Aunque aclaró que falta un paso, y este es el trámite con las ‘Santas’, para sellar su desvinculación.

"Es una gran jugadora, ¿quién no la quisiera tener?, pero tenemos que ir paso a paso. Hasta que no se confirme, esperemos unos días que seguramente se podrá resolver de manera positiva", empezó diciendo.

Eso no fue todo, pues el representante del cuadro estudiantil dio novedades sobre cómo se está armando el plantel crema, asegurando que las contrataciones locales están listas, pero que las jugadoras del exterior aún están por definirse.

“Tenemos los fichajes asegurados. Solamente que por temas contractuales de algunos no podemos anunciarlos, pero los nacionales están cerrados. Los refuerzos extranjeros todavía estamos terminando de definir posiciones", finalizó.