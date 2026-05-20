Cenaida Uribe tuvo dura opinión de Flavia Montes ante su inminente llegada a Alianza: “Su nivel…”
La jefa de equipo habló sobre el nivel que mantiene Montes tras su paso por San Martín, dejando una dura opinión.
Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, estuvo en una reciente entrevista para el programa Movistar Deportes, donde habló sobre diversos temas y uno de ellos fue la negociación que tuvo con Flavia Montes, quien para la siguiente temporada vestirá los colores blanquiazules.
En ese sentido, Uribe explicó que llamó a la voleibolista para preguntarle si estaría interesada en llegar al elenco íntimo. Ante ello, ella respondió que sí y destacó que fue una negociación muy rápida.
"Llamé a Flavia, le dije que si le interesaba ir a Alianza, y me dijo sí. Y así se dio, fue bien rápida la negociación, conversamos una noche y a las tres días ya estábamos firmando", empezó diciendo la jefa del equipo.
No obstante, dejó en claro que, luego de que Montes dejó Regatas para irse a San Martín, no tuvo el nivel que en su momento demostró. Por ello, esperan que, en Alianza, recupere su gran potencial.
"Lo ideal sería que ella recupere su nivel porque nunca regresó al nivel que tuvo en Regatas y vamos a apostar todo por ella”, fueron las determinantes palabras de Uribe.
Flavia Montes llegará a Alianza Lima para la siguiente temporada
Trayectoria de Flavia Montes
- Cristal - Bancoper | 2015/16 - 2016/17
- Universidad San Martín | 2017/18 - 2019/20
- Regatas Lima | 2020/21 - 2023/24
- Universidad San Martín | 2024/25 - 2025/26
- Alianza Lima | 2026/27 (falta oficializar)
