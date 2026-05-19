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Alineaciones Universitario vs Nacional: el posible primer once de Héctor Cúper en Libertadores
Conoce el posible primer once que alineará Héctor Cúper como técnico de Universitario de Deportes para enfrentar a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes enfrentará a Nacional de Uruguay por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo. Asimismo, será el gran debut de Héctor Cúper como técnico del club. Por eso, te contamos el posible primer once que alineará el argentino ante el equipo uruguayo.
Alineación de Universitario vs Nacional
- Universitario: Manuel Vargas; Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Héctor Cúper debutará como entrenador de Universitario ante Nacional, por lo que usará a sus mejores jugadores para buscar una victoria en la Copa Libertadores 2026 y así asegurar, como mínimo, su clasificación a la Copa Sudamericana con el tercer puesto.
Alineación de Nacional vs Universitario
- Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía; Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
Nacional de Uruguay, bajo la dirección técnica de Jorge Bava, entiende que el partido ante Universitario de Deportes es un duelo clave, ya que una derrota o un empate lo eliminarán de la Libertadores.
Ante ello, el entrenador no se guardará nada y utilizará todas sus figuras para hacer respetar su localía en el Estadio Gran Parque Central y obtener tres puntos de oro en su búsqueda de clasificar a la siguiente fase de "La Gloria Eterna".
¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs Nacional?
El partido entre Universitario de Deportes y Nacional está programado para disputarse el miércoles 20 de mayo de 2026 desde las 5.00 p. m. por la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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