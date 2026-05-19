Exfigura de Universitario dio dura critica sobre salida de Jorge Fossati: "Cuando hay cambios..."

El presente de Universitario de Deportes, tras la salida de Jorge Fossati, mostró un panorama muy complicado, pues ni con Javier Rabanal ni con Jorge Araujo el elenco crema mostró lo que alguna vez fue bajo la dirección del 'Nonno'. En ese sentido, la llegada de Héctor Cúper a la 'U' se presenta como una nueva ilusión para los estudiantiles.

No obstante, en una reciente entrevista, una exfigura de Universitario habló sobre la actualidad crema. Se trata de Diego Guastavino, quien en conversación con Linkeados habló antes del duelo ante Nacional por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Diego Guastavino se pronunció sobre la salida de Jorge Fossati

Para el uruguayo, la salida de Fossati es complicado, pues consideró que se venia construyendo una identidad con el ‘Nonno’. “Se venía construyendo una identidad con Fossati que los llevó a ser campeones. Cuando hay cambios se generan expectativas e incertidumbre”.

Aunque, manifestó que espera que con la llegada de Héctor Cúper, la ‘U’ pueda recuperar su esencia. “Esperemos que con Cúper se pueda volver a esa esencia”.

Además, dio a conocer su postura sobre la salida de su compatriota de Ate. “Si se ven los resultados, creo que fue un error dejar ir a Fossati, porque uno como hincha quiere ver a Universitario pelear y competir a nivel internacional. Igual, queda mucho camino aún; falta medio año y el equipo ha demostrado que sabe salir de estos momentos con personalidad”.

Diego Guastavino sobre el partido de Universitario ante Nacional

En otro momento, el exvolante analizó sobre este partido que se le viene a Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores.

“Bueno, lindo reencontrarme con toda la gente y recibir ese cariño. Expectante del partido, va a ser un partido especial porque se definen muchas cosas y creo que será bastante intenso. Universitario pudo sostener un rendimiento que los llevó a ser campeones y competir a nivel internacional. Eso es importante y esperemos que siga en este camino” señaló.