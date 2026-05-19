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Carlos Galván reveló por qué Raúl Ruidíaz no volverá a la 'U' y culpó a 3 jugadores: "Fue..."
El exdefensor dio detalles sobre el motivo por el cual la ‘Pulga’ no volverá a Universitario, sorprendiendo a más de un hincha con sus declaraciones.
Luego de la derrota de Universitario de Deportes ante Atlético Grau con gol de Raúl Ruidíaz, por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el final del partido no solo dejó malestar en la hinchada crema, sino que reavivó las críticas hacia la dirigencia. En ese sentido, surgieron nuevas versiones sobre las razones que impidieron el regreso de la ‘Pulga’ a Ate.
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De acuerdo al exreferente en la saga central, Carlos Galván lanzó un determinante comentario sobre tres jugadores que impidieron este retorno. ¿De quiénes se trata?
Durante la transmisión del programa ‘Más que Fútbol’, la conversación involucro a los periodista Bruno Ginocchio y Giancarlo Granda. Bajo este contexto, el ‘Negro’ fue consultado sobre la posibilidad de que existieran factores personales detrás de la negativa de Ruidíaz en volver a la ‘U’.
“Raúl no fue a la ‘U’ por temas personales con otros futbolistas, no por económicos ni nada por el estilo”, empezó diciendo el argentino.
Ginocchio, que también cuenta con información sobre el asunto, afirmó que “fueron dos los que hablaron” con Ruidíaz antes de que su regreso quedara truncado. Galván lo corrigió: “Fueron tres”. A partir de ahí, la charla llevó a identificar a los implicados: “¿Uno es carrilero por derecha?”, preguntó Ginocchio; Galván lo confirmó y sumó: “Sí, volante y delantero”.
Ese cruce permitió ubicar a los jugadores señalados. Granda fue categórico: “Bueno muchachos, lo sabe todo el mundo, son Polo y Flores”. Galván estuvo de acuerdo, aunque aclaró: “Te falta uno”. Cuando Ginocchio pidió precisar quién era el tercero, Granda lanzó: “¿El ‘9′ (Alex Valera)?”, y Galván lo ratificó.
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