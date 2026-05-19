Alianza Lima está mentalizado en lo que será el decisivo encuentro ante Los Chankas, un partido que puede consagrar a los blanquiazules como campeones del Torneo Apertura 2026. En medio de ello, los blanquiazules recibieron el apoyo de un campeón de la Copa Sudamericana que no dudó en expresar su amor por el club.

Campeón de Sudamericana se rinde ante Alianza Lima por posible título del Apertura

Se trata de Gerardo Pelusso, reconocido estratega uruguayo que marcó una etapa en Alianza Lima, donde consiguió un título nacional. El técnico conversó con el programa 'Modo Fútbol' y, al ser consultado por la actualidad de los 'íntimos', no dudó en evidenciar su profunda alegría por verlos en la cima del Torneo Apertura.

Del mismo modo, el entrenador señaló que se considera un hincha más de la escuadra victoriana y remarcó que “el Perú es Alianza”. Un mensaje que desató una gran emoción en toda la hinchada.

Video: Modo Fútbol.

"Yo cuando veo a Alianza Lima ahí (en el primer lugar) es una alegría para mí. Yo quiero a Alianza Lima, soy y seré hincha de Alianza hasta el último día. Para mi el Perú es Alianza, con todo el respeto para los otros clubes", expresó el reconocido técnico.

Gerardo Pelusso recordó su etapa en Alianza Lima

Por otro lado, también recordó cómo fue su etapa como director técnico de Alianza Lima y señaló que siempre vivirá en su recuerdo el título nacional que consiguió en 2026. Indicó que fue una etapa inolvidable y que siempre tendrá los mejores deseos para el club.

"Fue una etapa inolvidable lo que vivimos ahí en Matute. Porque entrenábamos, concentrábamos, jugábamos y el campeonato lo ganamos ahí. Me acuerdo que querían jugar la final en otro lado, porque en Matute no se había podido ganar una final. Nosotros dijimos que la vida de nosotros ese año fue en Matute y ahí íbamos a ganar el campeonato. Nunca me voy a olvidar ese 27 de diciembre de 2006. Quiero lo mejor para Alianza", indicó.

Gerardo Pelusso fue campeón de la Copa Sudamericana

Gerardo Pelusso ha dirigido a destacados equipos del fútbol sudamericano y uno de ellos fue Independiente de Santa Fe, club con el que logró uno de sus más grandes éxitos tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana en 2016.