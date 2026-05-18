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Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Los Chankas realizan importante pedido a la FPF de cara al partido contra Alianza Lima

De cara al partido contra Alianza Lima, donde se define el título del Apertura, Los Chankas realizaron un importante pedido a la FPF y la CONAR.

Jesús Yupanqui
El pedido que realizó Los Chankas a la FPF para el partido contra Alianza Lima.
El pedido que realizó Los Chankas a la FPF para el partido contra Alianza Lima. | FOTO: Liga 1
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Alianza Lima y Los Chankas se medirán este sábado en Matute. Este partido definirá el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la primera opción, pero el cuadro de Andahuaylas quiere dar el golpe y arruinar la celebración. Mediante sus redes sociales, compartieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la programación de los árbitros para este compromiso.

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Los Chankas solicitaron y exigieron a la CONAR y a la FPF designar un árbitro absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia.

“Solicitamos que la designación arbitral recaiga en un árbitro FIFA que haya demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo, brindando confianza, equilibrio y garantías deportivas en cada una de sus actuaciones”, expresaron.

Los chankas

Los Chankas expresaron su preocupación de cara al partido contra Alianza Lima.

Luego agregaron lo siguiente: “Nuestro club considera indispensable que este encuentro sea conducido bajo estrictos principios de igualdad, objetividad y respeto al reglamento, evitando cualquier situación que pueda generar cuestionamientos o afectar la transparencia del campeonato”.

Los Chankas exigen a Alianza Lima el ingreso de sus hinchas

Los Chankas indicaron que, como en cada fecha, sus hinchas se harán presentes y exigen que les asignen un sector en la tribuna de Matute. Puntualizaron que sus fanáticos siempre mostraron un comportamiento pacífico.

“La hinchada de Los Chankas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú, contribuyendo siempre al normal desarrollo del espectáculo deportivo”, indicaron.

“Negar el acceso a una hinchada que históricamente ha mantenido una conducta adecuada significaría afectar el principio de igualdad entre instituciones y limitar injustificadamente el derecho de nuestros aficionados a acompañar a su equipo en un partido de alta relevancia deportiva”, finalizaron.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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