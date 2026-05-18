0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Universitario oficializó la salida de tricampeón tras perder contra Grau: "Gracias por todo"

¡Oficial! Tricampeón se va de Universitario tras perder contra Atlético Grau. Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció la salida.

Jesús Yupanqui
Universitario anunció la salida de destacado elemento tras varios años en el club.
Universitario anunció la salida de destacado elemento tras varios años en el club. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

Con la llegada de Héctor Cúper, Universitario inició una nueva etapa, donde el principal objetivo es el tetracampeonato de la Liga 1. Los cremas saben que cometieron varios errores en el primer certamen del año, pero entienden que están a tiempo de corregirlos y volver a la senda del triunfo.

Universitario buscó a Gassama para rescindir su vínculo.

PUEDES VER: Sekou Gassama y su firme postura ante intento de Universitario por rescindir su contrato

Una de las incógnitas que giraba en Universitario era el futuro de Jorge Araujo. El tricampeón con la 'U' (en su etapa como jugador) asumió el reto de ser el entrenador interino, pero los resultados no lo acompañaron y, mediante las redes sociales del club, se confirmó su salida.

Universitario agradeció a Jorge Araujo por su profesionalismo y compromiso. Recordó que el 'Coco' volvió a la 'U' para asumir el rol de coordinador de la Unidad Técnica de Menores y luego cumplió la función de entrenador de la reserva, Liga 3 y del primer equipo.

Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Jorge Araujo durante su etapa en el club, en la que fue Coordinador de la Unidad Técnica de Menores, así como Director Técnico de nuestros equipos de Reserva (campeón 2024), Liga 3 y Primer Equipo. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!”, fue el post que compartió la 'U'.

Universitario

Jorge Araujo no continuará en Universitario de Deportes.

Jorge Araujo será el entrenador de Juan Pablo II

Se conocía que la intención de Jorge Araujo era continuar con su carrera de entrenador y que Juan Pablo II estaba interesado en contratarlo. Tras cumplir su etapa en la 'U', el estratega nacional fue presentado como el nuevo DT del conjunto de Chongoyape.

Juan Pablo II

Juan Pablo II anunció a Jorge Araujo como su nuevo entrenador.

“¡Bienvenido, profesor Jorge Araujo! Nos llena de entusiasmo anunciar su llegada como nuevo entrenador de nuestro club Juan Pablo II. Estamos seguros de que su experiencia, liderazgo y compromiso serán fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos”, señalaron.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sekou Gassama y su firme postura ante intento de Universitario por rescindir su contrato

  2. Se confirmó si Piero Quispe será flamante refuerzo de Universitario: "Tiene que volver..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano