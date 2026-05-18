Universitario oficializó la salida de tricampeón tras perder contra Grau: "Gracias por todo"

Con la llegada de Héctor Cúper, Universitario inició una nueva etapa, donde el principal objetivo es el tetracampeonato de la Liga 1. Los cremas saben que cometieron varios errores en el primer certamen del año, pero entienden que están a tiempo de corregirlos y volver a la senda del triunfo.

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Una de las incógnitas que giraba en Universitario era el futuro de Jorge Araujo. El tricampeón con la 'U' (en su etapa como jugador) asumió el reto de ser el entrenador interino, pero los resultados no lo acompañaron y, mediante las redes sociales del club, se confirmó su salida.

Universitario agradeció a Jorge Araujo por su profesionalismo y compromiso. Recordó que el 'Coco' volvió a la 'U' para asumir el rol de coordinador de la Unidad Técnica de Menores y luego cumplió la función de entrenador de la reserva, Liga 3 y del primer equipo.

“Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Jorge Araujo durante su etapa en el club, en la que fue Coordinador de la Unidad Técnica de Menores, así como Director Técnico de nuestros equipos de Reserva (campeón 2024), Liga 3 y Primer Equipo. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!”, fue el post que compartió la 'U'.

Jorge Araujo no continuará en Universitario de Deportes.

Jorge Araujo será el entrenador de Juan Pablo II

Se conocía que la intención de Jorge Araujo era continuar con su carrera de entrenador y que Juan Pablo II estaba interesado en contratarlo. Tras cumplir su etapa en la 'U', el estratega nacional fue presentado como el nuevo DT del conjunto de Chongoyape.

Juan Pablo II anunció a Jorge Araujo como su nuevo entrenador.

“¡Bienvenido, profesor Jorge Araujo! Nos llena de entusiasmo anunciar su llegada como nuevo entrenador de nuestro club Juan Pablo II. Estamos seguros de que su experiencia, liderazgo y compromiso serán fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos”, señalaron.