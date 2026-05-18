Volante valorizado en casi un millón de euros quiere jugar en Universitario: "Le gustaría"

Con la llegada de Héctor Cúper al banquillo de Universitario de Deportes, el elenco estudiantil se prepara para la siguiente parte del torneo peruano, es decir, el Clausura. En ese sentido, para revertir el mal momento que atraviesa la ‘U’, la llegada de refuerzos será fundamental para alcanzar sus objetivos, por lo que se conoció que hay un jugador en la órbita del club.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, en el programa L1 Max, a los cremas les han ofrecido el nombre de Ezequiel Ham, centrocampista que, en su momento, fue dirigido por Cúper en la selección de Siria.

“Ezequiel Ham es un nombre que salió, que lo han acercado, ofrecido, pero no significa que la ‘U’ lo haya buscado, ni que Cúper, porque lo conoce, lo haya pedido. Que a Ezequiel le gustaría ser nuevamente dirigido por Cúper, sí. Por eso lo han ofrecido y creerían ellos que tienen una posibilidad, pero no hay negociación entre la ‘U’ y el jugador. Hasta ahora no hay y no sé si habrá. La ‘U’ iría por un jugador de otras características”, explicó el periodista.

El centrocampista de 32 años estuvo bajo el mando de Héctor Cúper en los años 2023 y 2024. Con el técnico argentino logró disputar diez partidos como titular en competiciones como las Clasificatorias Asiáticas, la AFC Asian Cup y encuentros amistosos.

¿Cuánto es el valor de Ezequiel Ham?

Actualmente, el jugador de Atlético Tucumán tiene un valor de 800 mil euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Dependerá de Universitario si ficha o no al centrocampista.