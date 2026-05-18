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¡Confirmado! José Mourinho regresa para ser DT del Real Madrid: todos los detalles del acuerdo

José Mourinho volverá al Real Madrid como entrenador a partir de la próxima temporada, tras 13 años desde su última etapa en el club. Conoce por cuánto tiempo es el acuerdo.

Wilfredo Inostroza
José Mourinho será nuevo entrenador de Real Madrid, informan en Europa
José Mourinho será nuevo entrenador de Real Madrid, informan en Europa | Composición: Líbero
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José Mourinho estará de vuelta en el Real Madrid. El reconocido estratega portugués será entrenador del elenco blanco a partir de la próxima temporada y volverá al club luego de 13 años. Conoce todos los detalles del acuerdo que ha remecido al balompié europeo.

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De acuerdo con lo revelado por Fabrizio Romano a través de su cuenta de X, ya están todos los términos acordados entre los dirigentes y The Special One. Serán 2 años de contrato y la próxima semana debe arribar a la capital española para firmar.

José Mourinho regresa al Real Madrid. Here we go! Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años, JM viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao”, es lo que indica el periodista especializado en fichajes.

José Mourinho Real Madrid

José Mourinho será entrenador de Real Madrid

Se especula que la decisión de traerlo de regreso es para que ordene el vestuario y en la ‘Casa Blanca’ puedan encontrar una armonía en su plantel para que vuelvan los éxitos deportivos.

Cabe señalar que el lusitano estaba dirigiendo al Benfica de su país, club con el que terminó en el tercer lugar de la Primeira Liga al sumar 80 puntos, ocho menos que el campeón Porto.

Números de José Mourinho en Real Madrid

Recordemos que Mou ya fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que dirigió 178 partidos, con 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas. Ganó 3 títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su principal deuda fue la Champions League, tras quedarse 3 temporadas consecutivas en semifinales.



Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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