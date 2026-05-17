Ruidíaz se rindió en elogios ante futbolista del Universitario vs Atlético Grau: "Mucho jugador"

Universitario de Deportes sufrió la llamada 'Ley del Ex' cuando Raúl Ruidíaz marcó el 1-0 de Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Asimismo, el también conocido como 'La Pulga' no se guardó nada y elogió al futbolista que disputó este partido, a quien destacó como un jugador de mucha categoría: estamos hablando de Adrián de la Cruz.

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Raúl Ruidíaz elogió a futbolista del Universitario vs Atlético Grau

Ruidíaz utilizó sus redes sociales para elogiar a Adrián de la Cruz por su buen rendimiento en el partido que Atlético Grau disputó ante Universitario en condición de visita.

El volante de 22 años fue destacado por La Pulga por su gran desempeño en el Estadio Monumental durante los 90 minutos. "Mucho jugador", escribió.

Raúl Ruidíaz elogió a Adrián de la Cruz, jugador de Atlético Grau, tras gran rendimiento ante Universitario

Cabe mencionar que Adrián de la Cruz ha jugado 12 de 15 partidos posibles con Atlético Grau, y uno de sus mejores rendimientos lo tuvo ante Universitario de Deportes, como dejó saber su compañero Raúl Ruidíaz.

Raúl Ruidíaz marcó golazo a Universitario con Atlético Grau

El regreso de Raúl Ruidíaz al Estadio Monumental no fue bueno al principio para el delantero, ya que cada vez que tocaba el balón era pifiado por los hinchas cremas. Sin embargo, transcurridos los minutos, al inicio del segundo tiempo, 'La Pulga' marcó un golazo que le dio el triunfo a Atlético Grau sobre Universitario.

Al anotar su tanto, el delantero del club norteño decidió no celebrar, en respeto a su pasado en el equipo crema y a los hinchas que asistieron al recinto de Ate.