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Pablo Guede frenó la euforia de quienes ya dan campeón a Alianza Lima: “Quedan dos finales”

Pablo Guede pidió prudencia a quienes dan a Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura, pese a que actualmente se encuentran líderes del certamen.

Antonio Vidal
Pablo Guede habló sobre quienes dan como campeón a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
Pablo Guede habló sobre quienes dan como campeón a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
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Cienciano cayó tras recibir la visita de Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, terminó 1-0 a favor del elenco íntimo. Tras el partido, la ilusión de los hinchas blanquiazules se elevó, pues tienen bien encaminado el objetivo de quedarse con la primera parte del torneo local. Sin embargo, esto no sería lo ideal para el DT Pablo Guede.

Para Guede, el camino todavía no está definido, señalando que aún quedan partidos pendientes que serán cruciales para poder alzarse con el campeonato.

Pablo Guede habló sobre jugadores de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media/Alianza Lima

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Pablo Guede frenó la euforia de quienes ya dan campeón a Alianza Lima

El técnico argentino señaló que deben seguir trabajando día a día para conseguir los resultados.

"Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora. Que puedo poner a cualquiera y sacar a cualquiera y rinden, que sigamos igual.

Pablo Guede destacó el rendimiento de sus jugadores

Pablo Guede destacó el rendimiento de sus jugadores

Con respecto al partido ante Cienciano, destacó que fue difícil. Sin embargo, tras la victoria, deben concentrarse en los próximos rivales, a los que consideró como finales.

“Hoy fue un partido durísimo, importante pero nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía", finalizó.

Próximos partidos de Alianza Lima en la Liga 1

  • Alianza Lima vs. Los Chankas — viernes 23 de mayo | 8.30 p. m.
  • FC Cajamarca vs. Alianza Lima — sábado 31 de mayo | 3.00 p. m.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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