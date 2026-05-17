Pablo Guede frenó la euforia de quienes ya dan campeón a Alianza Lima: “Quedan dos finales”

Cienciano cayó tras recibir la visita de Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, terminó 1-0 a favor del elenco íntimo. Tras el partido, la ilusión de los hinchas blanquiazules se elevó, pues tienen bien encaminado el objetivo de quedarse con la primera parte del torneo local. Sin embargo, esto no sería lo ideal para el DT Pablo Guede.

Para Guede, el camino todavía no está definido, señalando que aún quedan partidos pendientes que serán cruciales para poder alzarse con el campeonato.

Pablo Guede frenó la euforia de quienes ya dan campeón a Alianza Lima

El técnico argentino señaló que deben seguir trabajando día a día para conseguir los resultados.

"Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora. Que puedo poner a cualquiera y sacar a cualquiera y rinden, que sigamos igual.

Pablo Guede destacó el rendimiento de sus jugadores

Con respecto al partido ante Cienciano, destacó que fue difícil. Sin embargo, tras la victoria, deben concentrarse en los próximos rivales, a los que consideró como finales.

“Hoy fue un partido durísimo, importante pero nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía", finalizó.

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