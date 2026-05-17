Guede dio fuerte calificativo sobre jugadores de Alianza tras victoria ante Cienciano: "Estos chicos..."

Pablo Guede habló en conferencia luego de la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Durante la conversación con los medios, el técnico argentino consideró que Alianza aún debe disputar dos finales más para poder ganar el Apertura.

No obstante, también reconoció el trabajo que vienen realizando sus muchachos y lanzó un fuerte y determinante comentario sobre ellos, resaltando el enorme mérito que tienen por adaptarse a los tres sistemas de juego que practican. Además, destacó que se trata de un grupo con muchos compromisos, llenándolos de elogios.

Pablo Guede dio fuerte calificativo sobre jugadores de Alianza Lima

Guede fue claro al señalar el gran rendimiento que tuvieron los íntimos ante el ‘Papá’, y consideró que el conjunto cusqueño es un rival muy difícil.

"Son los jugadores, trabajamos 3 sistemas diferentes dentro del mismo partido dependiendo de cómo iban las cosas. Por muchos momentos jugamos 4-5-1, pero da lo mismo lo que yo diga, los huevos que tienen estos chicos es tremendo. No me quiero equivocar, pero creo que desde 2024 Cienciano no terminaba sin hacer gol, es un equipo muy jodi**, sabe a lo que juega, lo hace muy bien y tiene más goles que nosotros. Estos chicos tienen un mérito enorme".

Guede destacó la importancia de este triunfo y precisó que lograron controlar el juego por las bandas de Cienciano.

"Ellos juegan muy bien por fuera, son el equipo que más centros tira, pero los tira muy bien, porque conectan siempre con un rojo. Por momentos tratamos de evitar el centro y por momentos hacernos fuertes en nuestra área. Fue muy intenso y por suerte lo pudimos ganar", complementó.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará a Los Chankas este sábado 23 de mayo, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura que se llevará a cabo en Matute. Dicho partido se podrá seguir desde las 8.30 p. m.