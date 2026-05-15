Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a Cienciano este sábado 16 de marzo, a partir de las 17:45 hora local, desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, desde la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Conoce horarios y canales para ver este encuentro que promete emociones de principio a fin.

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¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul viene de empatar ante Sporting Cristal en Matute y viaja a Cusco con la consigna de obtener un buen resultado que le permita acercarse al objetivo de ser campeón del Torneo Apertura.

Para este encuentro, Mateo Antoni es baja confirmada por suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia es que Fernando Gaibor no padece una lesión grave y está a disposición de Pablo Guede.

Alianza Lima tiene una complicada visita a Cusco.

¿Cómo llega Cienciano?

Por su parte, el ‘Papá de América’ viene luchando en ambos frentes. Tiene chances latentes en el torneo local. mientras que en Copa Sudamericana es líder de su grupo y tiene la primera opción de avanzar a octavos.

Se conoció que Matías Succar está habilitado para jugar, pese a pertenecer a Alianza Lima. Los dirigidos por Horacio Melgarejo confían en la cuota goleadora de Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Cienciano viene de vencer a Atlético Grau en Sullana

Alianza Lima vs Cienciano: horarios del partido

Repasa los horarios del partido Alianza Lima vs Cienciano, de acuerdo con tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:45

Bolivia y Venezuela: 18:45

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:45

México: 16:45

Estados Unidos: 18:45 (Miami y Nueva York) y 14:45 (Los Ángeles)

España: 00:45 del día siguiente

Alianza Lima vs Cienciano: dónde ver

La señal de L1 MAX (antes conocida como Liga 1 MAX) llevará toda la emoción en vivo a tu pantalla en el duelo entre Alianza Lima y Cienciano. Podrás seguir este encuentro, como ya es costumbre, a través del canal oficial del torneo local, disponible en distintas operadoras de televisión, como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable o Win TV.

Si eres de los que prefieren ver el fútbol desde el celular o la laptop, el encuentro estará disponible en línea a través de plataformas de streaming como L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Eso sí, ten en cuenta que, para seguir la transmisión por internet y no perderte nada de la Liga 1, necesitarás una suscripción activa al servicio oficial de L1 MAX.

Alianza Lima vs Cienciano: ¿En qué canal ver?

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Cienciano: pronósticos y apuesta del partido

Cienciano tiene un ligero favoritismo para vencer a Alianza Lima, de acuerdo con lo indicado por las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras se acerca la hora del partido.

Casas Cienciano Empate Alianza Lima Te Apuesto 2.23 3.2 3.45 Inkabet 2.18 3.20 3.55 Apuesta Total 2.27 3.30 3.62 Betano 2.18 3.20 3.50 Caliente 2.14 3.30 3.35

Alianza Lima vs Cienciano: últimos enfrentamientos

Cienciano 2-1 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 0-1 Cienciano | Apertura 2025

Alianza Lima 3-0 Cienciano | Clausura 2024

Cienciano 2-1 Alianza Lima | Apertura 2024

Cienciano 0-0 Alianza Lima | Clausura 2023

Alianza Lima vs Cienciano: estadio

Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto ubicado en Cusco, que tiene capacidad para 42.056 espectadores.