Fichajes de Universitario: refuerzos, rumores y salidas confirmadas para el Torneo Clausura

El inicio de temporada de Universitario no fue positivo. Los cremas quedaron últimos en el grupo B de la Copa Libertadores y en el Apertura terminaron a 11 puntos de Alianza Lima, líder del campeonato. Por ello, la directiva decidió renovar su plantel. Algunos tricampeones dejarán el club y referentes regresarán a su casa.

Fichajes de Universitario

Estos son los nombres que suenan con fuerza en Universitario. En algunos casos, las negociaciones están avanzadas.

Adrián Quiroz (avanzado)

Raúl Ruidíaz (negociaciones)

Gianluca Lapadula (oferta)

Piero Quispe (negociaciones)

William Carvalho (carpeta)

Rodrigo Saravia (opción y pedido de Cúper)

Carlos Cabello (carpeta)

Nicolás Rengifo (regresa)

Piero Magallanes (sondeo)

Universitario se reforzará con un lateral, volantes y dos atacantes, uno nacional y otro internacional. Se confirmó que Nicolás Rengifo volverá al cuadro crema por pedido de Héctor Cúper.

Además, los cremas tienen algunos nombres avanzados, listos para cerrar su incorporación. Adrián Quiroz quiere regresar a la U y Los Chankas no pondrán trabas para que el jugador pueda cumplir su deseo.

Adrián Quiroz quiere jugar en Universitario.

Las reuniones entre Universitario y Los Chankas avanzan. La U busca reducir la cláusula de rescisión o encontrar alternativas para realizar el pago.

El caso de Raúl Ruidíaz también avanza. La U está cerca de cerrar con el delantero y ya consultó a Atlético Grau por la cláusula. La Pulga quiere volver a su casa y ya le comunicó al cuadro piurano su intención de dejar el club.

Piero Quispe también quiere volver a Universitario. La propuesta de la U convenció al representante del volante y las conversaciones pueden avanzar, siempre que el jugador logre desvincularse de Pumas, con el que tiene contrato hasta fines de 2026.

Rodrigo Saravia es el volante extranjero que está en carpeta y es pedido de Héctor Cúper. Si bien aún no hay nada cerrado, el panorama puede cambiar en los próximos días. Otra opción que maneja la U es William Carvalho.

Salidas de Universitario

Martín Pérez Guedes (retiro)

Paolo Reyna (préstamo)

José Rivera (rumor)

Hugo Ancajima (préstamo)

Sekou Gassama (rescisión)

Miguel Silveira (evaluación)

César Inga (rumor)

El caso de César Inga aparece como una posibilidad de mercado. Su representante indicó que podría surgir alguna opción en la MLS. Por ahora no hay nada concreto y el jugador está en los planes de Héctor Cúper. Lo mismo ocurre con José Rivera. El Tunche no se siente cómodo en el cuadro estudiantil, pero el club no quiere dejarlo libre.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario.

Sekou Gassama es el extranjero que no seguirá en Universitario. Silveira es otro de los foráneos que no entra en los planes de Cúper. Pero, hasta la fecha, no hay conversaciones con su representante.