Revelan firme sentir del plantel de Universitario por posible fichaje de Raúl Ruidíaz: "Todos..."

Universitario de Deportes se mueve en el mercado de pases para el Torneo Clausura y uno de los jugadores que más ha sonado para llegar al club es Raúl Ruidíaz. El delantero nacional está expectante ante la posibilidad de que se concrete su regreso al club y se conoció la postura del plantel crema ante la posible llegada de la 'Pulga'.

Revelan firme sentir del plantel de Universitario por posible fichaje de Raúl Ruidíaz

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló que la directiva de Universitario ya inició contactos con Atlético Grau para conocer las condiciones de una eventual contratación de Raúl Ruidíaz de cara al Torneo Clausura. Según indicó el comunicador, la posibilidad de que el atacante vuelva a vestir la camiseta crema es cada vez más concreta.

Por ello, señaló que el plantel merengue ya está al tanto de las negociaciones en curso. En ese sentido, Peralta aseguró que una eventual llegada de la 'Pulga' no tomaría por sorpresa a los jugadores de la 'U', quienes mantienen una postura favorable respecto de cualquier refuerzo que llegue para potenciar al equipo en la lucha por el título nacional.

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“En el plantel de la ‘U’, todos saben que Ruidíaz también está cerca. Ya están informados y no será una sorpresa. El mensaje dentro del grupo es que todo el que llegue para aportar será bienvenido”, señaló el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista especializado en tienda crema reveló que la llegada de Raúl Ruidíaz ya cuenta con la aceptación del DT Héctor Cúper. “Cúper manifestó que cuando la negociación llegue a su punto final, le avisen. Tiene la aprobación de Cúper”, indicó.

Universitario llegó a un acuerdo con Raúl Ruidíaz

Según la información que brindó Gustavo Peralta, las negociaciones entre Universitario y Raúl Ruidíaz ya están prácticamente definidas. Por lo tanto, ahora el cuadro crema deberá negociar con Atlético Grau para concretar su salida y cerrar su fichaje.