Futbolista de Universitario cerca de dejar el club para dar el salto a club de Europa: "Avanzado"

Universitario de Deportes está sumamente activo en el mercado de pases, donde alista refuerzos y salidas en su plantel. En medio de ello, se conoció que una talentosa promesa con contrato vigente con los cremas está muy cerca de dar un gran salto y fichar por un club europeo. Se trata de Sebastián Osorio.

Futbolista de Universitario cerca de dejar el club para dar el salto a club de Europa

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos MAX', donde señaló que esta operación está muy cerca de concretarse y que en los próximos días puede haber novedades con relación al futuro de Sebastián Osorio.

En esa línea, el hombre de prensa indicó que su salida se dará por medio de una venta a un club “interesante” de Europa, aunque evitó dar el nombre. Asimismo, fue contundente al señalar que no podrá debutar con el primer equipo de Universitario.

Video: Hablemos de MAX.

"En los próximo días va a haber una buena noticia en torno a un jugador joven que va a ser vendido a un club de Europa, pertenece a la 'U'. Sé que es un club interesante de Europa. Es una propuesta concreta y no va a jugar en el primer equipo. Es Sebastián Osorio, está bien avanzada la situación", señaló el citado comunicador.

Cabe señalar que Osorio mantiene contrato con la ‘U’ hasta finales de la temporada 2027, aunque actualmente milita en las filas de la César Vallejo donde está en condición de préstamo con el fin de que sume minutos en su carrera.

Sebastián Osorio está cerca de dejar Universitario y dar el salto a Europa

¿Cómo le fue a Sebastián Osorio en Universitario?

Sebastián Osorio es uno de los jugadores más talentosos de Universitario, ya que ha destacado en cada una de las categorías menores que integró. De hecho, pese a sus 17 años, ha sido considerado en la Sub-20 de la 'U' e incluso en la reserva. Asimismo, su carrera es seguida de cerca por la FPF, que busca su nacionalización.