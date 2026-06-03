Universitario da la sorpresa en el mercado con cercana incorporación de joya peruana: "Se tiene..."

Universitario busca reforzarse de la mejor manera para afrontar el Torneo Clausura, por lo que, desde la llegada de Héctor Cúper, se avizoran nuevos horizontes para el elenco crema, que quedó muy golpeado luego de ver cómo Alianza Lima se coronó campeón del Apertura y, sobre todo, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Bajo este contexto, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, la falta de delanteros en el primer equipo ha hecho que la 'U' vuelva la mirada hacia sus canteras. Por ello, buscará traer de regreso a un jugador que fue cedido a ADT de Tarma para que ganara experiencia en la máxima categoría.

Se trata de Nicolás Rengifo, delantero centro de 19 años que, además, es hijo del recordado Hernán 'Charapa' Rengifo, exjugador del club crema y también recordado por su paso por Sporting Cristal.

“Se tiene previsto que Nicolás Rengifo vuelva a la U y al primer equipo”, dio a conocer el hombre de prensa mediante la plataforma de X. Esta noticia ha ilusionado a los hinchas, quienes esperan volver a ver a un jugador ‘nacido’ en el club convirtiéndose en un gran referente.

Rengifo puede volver a la U

Aunque de momento no ha sido confirmado, se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre este tema.

¿Cuántos partidos ha jugado Nicolás Rengifo?

Durante el Torneo Apertura, el delantero ha podido disputar solo cinco partidos. Acumula 86 minutos dentro del terreno de juego, donde no ha podido marcar.