Héctor Cúper, DT de Universitario, busca incorporar a seleccionado peruano: "Lo va a sumar"

Universitario de Deportes tiene la consigna de pelear el tetracampeonato de Liga 1 2026 y, para ello, debe poner su atención en conquistar el Torneo Clausura. Sin embargo, busca refuerzos en el mercado y se conoció que Héctor Cúper está decidido a sumar a una figura nacional con paso por la selección peruana.

Héctor Cúper, DT de Universitario, busca incorporar a seleccionado peruano

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que Universitario evalúa diversas salidas y una de ellas sería Hugo Ancajima, quien es el reemplazo natural de Andy Polo. En esa línea, el periodista deportivo indicó que uno de los nombres que aparece para competir por el puesto es Christopher Loayza, de las categorías menores.

De acuerdo con lo señalado por Peralta, el joven extremo de 18 años es un talento que gusta mucho a Héctor Cúper. Por ello, ha decidido sumarlo a los entrenamientos del primer equipo, donde será evaluado para poder ser ascendido definitivamente.

Christopher Loayza anotó en la pretemporada de la 'U' y ahora apunta a quedarse en el primer equipo.

"Tengo un nombre (para competir con Andy Polo) y es Christopher Loayza, que está en el club. Cúper lo va sumar en los trabajos y si lo recontra convence lo deja. Lo que me dijeron es que para Cúper si puede jugar de carrilero es extremo. También puede cambiar de sistema", señaló el citado comunicador.

En esa línea, Gustavo Peralta indicó que la idea de Cúper es que Christopher Loayza pueda disputar el puesto con Andy Polo, debido a su polifuncionalidad, pues considera que también puede desempeñarse como carrilero. Sin embargo, sigue abierta la alternativa de modificar el sistema con tres defensores.

Christopher Loayza fue convocado con la selección peruana

Debido a su gran talento, el extremo de Universitario es considerado una de las promesas del fútbol peruano, motivo que lo llevó a ser considerado en la lista de convocados de la selección peruana para sus categorías inferiores. Con la 'Bicolor' ha sido llamado para integrar la Sub-18 y Sub-20.