Universitario alista drástica 'purga': los 5 jugadores que no seguirán para el Clausura

Universitario de Deportes comenzó a planificar lo que será su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras un desempeño irregular en el primer certamen del año y una temprana eliminación en la Copa Libertadores, la directiva del conjunto crema decidió reestructurar el plantel profesional de cara a un torneo que representa su última opción de obtener el ansiado tetracampeonato.

En ese escenario, el director técnico Héctor Cúper sostuvo una extensa reunión de aproximadamente cinco horas con la administración estudiantil. El propósito del encuentro fue evaluar el rendimiento global del equipo y, principalmente, definir la lista de futbolistas que no continuarán en la institución para abrir espacio a los refuerzos solicitados por el estratega.

Según lo revelado por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', son cinco los futbolistas elegidos para dejar Ate. Entre los extranjeros resalta el atacante hispano-senegalés Sekou Gassama, con cuyo representante ya se iniciaron los contactos para negociar su salida, además del mediocampista brasileño Miguel Silveira, quien tampoco entra en los planes deportivos.

Universitario apunta a ganar el Torneo Clausura 2026

Por el lado de los jugadores nacionales, se confirmaron tres bajas más dentro del plantel de cara al segundo torneo del año. El lateral Paolo Reyna será cedido a préstamo a Juan Pablo II, mientras que Hugo Ancajima y el delantero José Rivera también tomarán nuevos rumbos; en el caso del popular 'Tunche', se detalló que se trata de una postura consensuada debido al deseo del propio futbolista de no seguir en el club.

Finalmente, en las oficinas merengues también se realizan intensas gestiones para incorporar piezas en la zona media y el ataque, y el uruguayo Rodrigo Saravia es una de las prioridades. Paralelamente, se conoció que las negociaciones por el retorno de Piero Quispe están muy bien encaminadas en términos económicos y de duración de contrato, mientras se siguen sumando esfuerzos para concretar el regreso de Raúl Ruidíaz.