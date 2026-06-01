¡Mucha atención! Desde el 1 de enero del 2026, miles de inmigrantes indocumentados en California perdieron el acceso a Medi-Cal completo debido a cambios en el presupuesto estatal. Esta decisión ocurrió dos años después de que el programa se ampliara, lo que generó preocupación por la atención médica de esta población vulnerable. ¿Qué pasará ahora con los extranjeros?

Alerta con Medi-Cal: Trump y este estado rechazan el acceso a este grupo de inmigrantes

La Nacion y otros medios compartieron más información sobre esta medida, la cual está vigente desde el 1 de enero de 2026, fecha en la que se implementó el congelamiento de nuevas inscripciones a Medi-Cal de cobertura completa para ciertos adultos inmigrantes.

Medi-Cal: Trump y este estado rechazan el acceso a este grupo de inmigrantes.

Con respecto a esos datos, y en el transcurso de los dos primeros meses de este año, más de 86.000 personas indocumentadas perdieron o abandonaron dicha cobertura. Public Health Watch compartió un informe sobre ello.

Cabe precisar que estas cifras reflejan a inmigrantes que fueron excluidos o a quienes se les negó el acceso durante enero y febrero, lo que evidencia una tasa seis veces mayor en comparación con la de otros beneficiarios.

El informe también expone que esta disminución ocurrió en un contexto de creciente presión federal. El 4 de julio del 2025, el presidente Donald Trump firmó la ley fiscal y de gasto H.R. 1, la cual busca reducir el gasto de Medicaid en casi un billón de dólares en la próxima década.

¿Qué inmigrantes ya no pueden inscribirse en la cobertura de Medi-Cal?

Public Health Watch también señaló que la inscripción de inmigrantes indocumentados en Medi-Cal experimentó un notable aumento hasta mayo del año pasado, momento en el que el programa alcanzó su cifra más alta con 1,48 millones de beneficiarios. No obstante, a partir de 2026, se observó un descenso significativo en la participación de esta población.

La organización atribuyó esta disminución, en parte, al temor que surgió tras la revelación de que la administración Trump compartía información de Medicaid con las autoridades migratorias, lo que incluía datos sensibles como nombres, direcciones y estatus migratorio de los beneficiarios.

Por su parte, California implementó un congelamiento que, desde el 1 de enero del 2026, impide que ciertos adultos inmigrantes sin un estatus migratorio satisfactorio se inscriban por primera vez en Medi-Cal, lo que ha contribuido a la caída de las inscripciones.