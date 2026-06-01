Universitario busca dar el golpe con el fichaje de volante uruguayo que juega en Brasil

El mercado de pases en el fútbol peruano se empieza a mover. Universitario no realizó un buen semestre y para el Clausura quiere conformar un equipo altamente competitivo. Héctor Cúper será el encargado de ensamblar el plantel del conjunto crema. Se conoció que el estratega estudiantil ya definió quién será su refuerzo para la volante.

Gustavo Peralta informó en Hablemos de MAX que Héctor Cúper tiene como prioridad la incorporación del volante uruguayo Rodrigo Saravia. El estratega considera que el jugador de 25 años tiene las características que necesita para la ‘U’.

Rodrigo Saravia puede ser el flamante fichaje de Universitario.

“El volante uruguayo que quiere Héctor Cúper, tiene 25 años, está en Brasil, se llama Rodrigo Saravia. Es un juagdor que Cúper lo tiene como prioridad, porque las caracteristicas cree que son lo que necesita”, expresó el comunicador.

¿Quién es Rodrigo Saravia y cómo juega?

Rodrigo Saravia es un jugador uruguayo con nacionalidad italiana. Tiene 25 años y su posición es la de pivote, pero se puede adaptar como mediocentro o mediocentro ofensivo. Destaca por su agresividad para marcar.

Su actual equipo es Ponte Preta, de la Serie B de Brasil. Pasó por Belgrano de Argentina, Rostov de Rusia, Peñarol de Uruguay, Gimnasia de Argentina y Racing de Uruguay. En el conjunto brasileño no goza de continuidad.

En lo que va de la temporada, Saravia jugó cuatro partidos con Ponte Preta (tres por la Serie B y uno en la Copa de Brasil) y solo sumó 207 minutos. No anotó ni brindó asistencias.

¿Cuánto vale Rodrigo Saravia?

Según cifras de Transfermarkt, el valor de Rodrigo Saravia en el mercado de pases es de 900 mil euros y tiene contrato hasta el 30 de noviembre del 2026. En el 2024 alcanzó su precio más alto, con 2,50 millones de euros.