0

Universitario busca dar el golpe con el fichaje de volante uruguayo que juega en Brasil

Por pedido de Héctor Cúper, un volante uruguayo que juega en Brasil puede ser el flamante fichaje de Universitario para el Clausura. El DT crema lo tiene como prioridad.

Jesús Yupanqui
Universitario quiere dar el golpe con el fichaje uruguayo que juega en Brasil.
Universitario quiere dar el golpe con el fichaje uruguayo que juega en Brasil. | FOTO: Universitario
COMPARTIR

El mercado de pases en el fútbol peruano se empieza a mover. Universitario no realizó un buen semestre y para el Clausura quiere conformar un equipo altamente competitivo. Héctor Cúper será el encargado de ensamblar el plantel del conjunto crema. Se conoció que el estratega estudiantil ya definió quién será su refuerzo para la volante.

Universitario finalmente sí seguirá jugando torneo internacional.

PUEDES VER: Universitario finalmente sí seguirá jugando torneo internacional este 2026: ¿Qué pasó?

Gustavo Peralta informó en Hablemos de MAX que Héctor Cúper tiene como prioridad la incorporación del volante uruguayo Rodrigo Saravia. El estratega considera que el jugador de 25 años tiene las características que necesita para la ‘U’.

Rodrigo Saravia

Rodrigo Saravia puede ser el flamante fichaje de Universitario.

El volante uruguayo que quiere Héctor Cúper, tiene 25 años, está en Brasil, se llama Rodrigo Saravia. Es un juagdor que Cúper lo tiene como prioridad, porque las caracteristicas cree que son lo que necesita”, expresó el comunicador.

¿Quién es Rodrigo Saravia y cómo juega?

Rodrigo Saravia es un jugador uruguayo con nacionalidad italiana. Tiene 25 años y su posición es la de pivote, pero se puede adaptar como mediocentro o mediocentro ofensivo. Destaca por su agresividad para marcar.

Su actual equipo es Ponte Preta, de la Serie B de Brasil. Pasó por Belgrano de Argentina, Rostov de Rusia, Peñarol de Uruguay, Gimnasia de Argentina y Racing de Uruguay. En el conjunto brasileño no goza de continuidad.

En lo que va de la temporada, Saravia jugó cuatro partidos con Ponte Preta (tres por la Serie B y uno en la Copa de Brasil) y solo sumó 207 minutos. No anotó ni brindó asistencias.

¿Cuánto vale Rodrigo Saravia?

Según cifras de Transfermarkt, el valor de Rodrigo Saravia en el mercado de pases es de 900 mil euros y tiene contrato hasta el 30 de noviembre del 2026. En el 2024 alcanzó su precio más alto, con 2,50 millones de euros.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Fecha del regreso de la Liga 1 por el título nacional

  2. ¿Cuándo juega Perú vs Haití por el partido amistoso internacional?

  3. Universitario busca dar el golpe con el fichaje de volante uruguayo que juega en Brasil

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano